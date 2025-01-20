YDP Cumhurbaşkanı adayı çıkaracak

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, dün akşam Girne’de düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Erhan Arıklı, YDP’nin cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda kendi adayı ile yarışacağını anımsattı.

Arıklı, ikinci turda ise Türkiye ile ortak hareket edilebilecek olan adayı destekleyeceklerini vurguladı.

Erhan Arıklı’nın paylaşımı şöyle:

“Dün akşam Girne’de istişare toplantısındaydık…

Orada tabanımızın sesini dinledik. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili de dedik ki: “Seçimlere her parti kendi adayı ile girmeli. UBP kendi gücü ile adayını ikinci tura taşımalı. Sonra diğer partilerden destek istemeli. Partimizin temel felsefesi, ülkemizde Muhtar Azalığından, Cumhurbaşkanlığı makamlarına kadar münhal olan bütün seçimlere kendi adayımızla katılmaktır. Cumhurbaşkanlığında ilk turda kendi adayımızla yarışacağız. İkinci turda ise Türkiye ile ortak hareket edebilecek adayı destekleyeceğiz…”