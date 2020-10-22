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YDP, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde 605 bin TL harcadı

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Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) , Cumhurbaşkanlığı seçim süresinde 23 Ocak’tan seçim gününe kadarki 10 aylık süreçte 605 bin 700 TL harcandığını açıkladı.
YDP, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde 605 bin TL harcadı

Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) , Cumhurbaşkanlığı seçim süresinde 23 Ocak’tan seçim gününe kadarki 10 aylık süreçte 605 bin 700 TL harcandığını açıkladı.

YDP’nin 23 Ocak 2020 tarihinde başlattığı Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası, yaklaşık 10 ay sürdü.

YDP’den yapılan açıklamada giderler şu kalemlerden oluşuyor:

Afiş, broşür, baskı ve billboard giderleri: 249 bin 700 TL TV,

Gazete reklam giderler: 175 bin TL

Seçim Merkezleri kira vs. giderleri: 85 bin TL

Benzin giderleri: 15 bin TL

Anket giderleri: 25 bin TL

Araç giderleri: 23 bin TL

İzaz-ikram: 33 bin TL 

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