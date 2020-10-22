YDP, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde 605 bin TL harcadı

Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) , Cumhurbaşkanlığı seçim süresinde 23 Ocak’tan seçim gününe kadarki 10 aylık süreçte 605 bin 700 TL harcandığını açıkladı.
YDP’nin 23 Ocak 2020 tarihinde başlattığı Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası, yaklaşık 10 ay sürdü.
YDP’den yapılan açıklamada giderler şu kalemlerden oluşuyor:
Afiş, broşür, baskı ve billboard giderleri: 249 bin 700 TL TV,
Gazete reklam giderler: 175 bin TL
Seçim Merkezleri kira vs. giderleri: 85 bin TL
Benzin giderleri: 15 bin TL
Anket giderleri: 25 bin TL
Araç giderleri: 23 bin TL
İzaz-ikram: 33 bin TL
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