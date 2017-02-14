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YDP, Cumhurbaşkanlığı’nın tutumundan memnun

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YDP, Cumhurbaşkanlığı’nın tutumundan memnun
Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Cumhurbaşkanlığı'nın, Kıbrıs Rum Meclisi’nin ENOSİS plebisiti ile ilgili aldığı karara karşı sergilediği tavrı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Parti Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, tepki olarak Cumhurbaşkanlığının, bugün Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum müzakerecilerinin toplantısını iptal etme  ve Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile Perşembe günkü toplantılarına, tek gündem maddesi olarak kararı görüşmek için katılacak olması yöndeki tutumu ile ilgili olarak, “bizleri memnun etmiş, gönüllere su serpmiştir” dedi.

Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis’in, 1950’de ENOSİS için yapılan plebisiti anma kararı ile 1974 Barış Harekatı kutlamalarını kıyaslamasını da “büyük bir talihsizlik” olarak niteleyen Zaroğlu, 20 Temmuz sadece Kıbrıslı Türklere değil Ada’da yaşayan herkese barış ve huzur getirmiş ve binlerce Kıbrıslı Rumu hayata bağlamış, Yunanistan’a bile demokrasi getirmiştir. Sayın Anastasiadis’in bu demeci bile muhataplarımızın Kıbrıs sorununa hangi zihniyetle yaklaştığını göstermektedir” dedi.

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