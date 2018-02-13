YDP, Doğuş Derya'nın Meclis'e "sarhoş" geldiğini iddia etti

Cumartesi sabahı 3'te kendi başına kaza yapıp aracıyla 2 takla atan CTP milletvekili ve bakan Erkut Şahali "alkollü müydü?" sorusu daha cevap bulmadan, şimdi de Doğuş Derya'nın dünkü meclis toplantısına sarhoş bir şekilde geldiği iddia ediliyor

Basın bildirisi yayınlayıp, “Özyiğit, imamın ordusu derken kimi kast etti?” diye soran YDP, Doğuş Derya'nın dün meclise alkol tesiri altında geldiğini de iddia ediyor.

YDP'nin Basın Bildirisi

"Dün akşam Mecliste bütçe görüşmeleri yapılırken Meclis kürsüsünde konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit; “Bu halk 1963’ten 74’e Papazın Ordusuna teslim olmadı. Bugün de İmamın Ordusuna teslim olmayacaktır” demiştir. Sayın Özyiğit, “İmamın Ordusu” derken kimi kast ettiğini açıklamalıdır. İmam’dan kastettiği Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, “Ordu” derken Türk Silahlı kuvvetlerini kast etti ise bu son derece çirkin ve yakışıksız bir benzetmedir.

Sayın Özyiğit bu sözleri ile hem bu Hükümetin kimliğini ve gerçek yüzünü ortaya koymuştur hem de toplumda söndürmeye çalıştığımız ateşi daha da alevlendirmiştir.

Sayın Özyiğit ve onun gibi düşünenler bilmelidirler ki, 1963’ ten 74’e kadar Papaz’ın Ordusuna direnen Kıbrıs Türk’ü Anavatanının da yardımları ile ayakta durabilmiş ve 1974’te şanlı Türk Ordusunun müdahalesi yok olmaktan kurtulabilmiştir. Bu süre zarfında Rum’un saldırılarına direnen şanlı mücahidimizi ve varlık sebebimiz Mehmetçiğimizi saygı ile selamlıyoruz.

Sayın Özyiğit’e cevap vermek için kürsüye gelen Meclis Başkan Yardımcısı Sayın Zorlu Töre’ye karşı Sayın Doğuş Derya’nın son derece çirkin ve aşağılayıcı sözlerle hakaret etmesi, orada bulunan herkesi şok etmiş ve bir Milletvekilinin içine düştüğü seviyeyi tesbit açısından son derece üzüntü verici olmuştur.

Sarhoş olduğu her halinden anlaşılan ve adeta kriz geçiren Sayın Milletvekilini kendi Genel Başkanı ve Milletvekili arkadaşları bile susturamamıştır. Meclise sarhoş gelmek ve Milletvekillerine en ağır sözlerle hakaret etmek öncelikle CTP nin ve Meclis Başkanının sorunudur.

Sayın Milletvekilini ve bu gereksiz tartışma ortamını yaratan Sayın Özyiğit’i şiddetle kınıyoruz."