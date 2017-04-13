YDP: “eski nüfusun geçersiz olduğu söylenmeli”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan Kıbrıs Türkleri’nin nüfus sayısının yeniden tespit edileceğini ve muhataplarımıza eski nüfusun artık geçersiz olduğunu söylemesini beklediklerini kaydetti.

YDP Genel Başkan Yardımcısı Sunalp Sencer yazılı açıklamasında, müzakerelerde “Tarafların Nüfus Oranı”nın geçtiğimiz yıl mutabakata varılarak BM kayıtlarına girdiğini savundu ve YDP’nin nüfus sayısının 4/1 oranında olmasına en başından itiraz ettiklerini ifade etti.

İtirazları üzerine Cumhurbaşkanlığı makamından yapılan açıklamada “Verilen nüfus sayısının 2016 yılı sonuna kadar geçerli olduğunu, 2017 itibari ile nüfus sayısının tekrar görüşüleceği”nin söylendiğini ileri süren Sencer, bu konunun gündeme getirilmesi için gerçek nüfus sayısının tespiti ve yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin sayısının öğrenilmesi gerektiğini belirtti.