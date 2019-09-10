YDP: “Gazimağusa’ya Konsolosluk açılması geç kalınmış bir adımdır”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Türkiye’nin, çift uyruklu vatandaşların yoğun yaşadığı Gazimağusa-İskele bölgesinde konsolosluk açacak olmasının “geç kalınmasına rağmen olumlu bir adım olduğunu” belirtti.

YDP Genel Başkan Yardımcısı Azer Özkan, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Gazimağusa’ya konsolosluk açılacağı yönündeki beyanını sevinçle karşıladıklarını belirterek, Türkiye yetkililerini bu adımlarından dolayı kutladı.

Özkan, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği çalışanlarının insan üstü bir gayret göstermelerine rağmen gerek çift uyruklu vatandaşların ve gerekse TC uyruklu vatandaşlarının konsolosluk hizmetlerinde zorlandıklarını belirterek, bu durumun sabahın erken saatlerinde konsolosluk önünde oluşan ve gün boyu devam eden uzun kuyruklardan da anlaşıldığını ifade etti.

Özkan, açılacak konsolosluk binasında Türkiye seçimleri için KKTC’de yaşayan ve oy kullanma hakkına sahip seçmenlerin oy kullanması için de karar alınmasının faydalı olacağını ifade etti.

“Gazimağusa’ya konsolosluk açılmasını anlamsız bir şekilde reddeden ve bunun 1975 göçmeni vatandaşların KKTC’ye entegrasyonuna sekte vuracağını iddia eden kesimlerin büyük kısmının iyi niyetli olmadıklarını üzülerek görüyoruz” diyen Özkan, ülkede 1975 göçmeni on binlerce çift uyruklu vatandaş yaşadığını ve bunların Türkiye vatandaşlıkları ve bağlarının devam ettiğini belirtti.

Özkan, bu insanların konsolosluk işlemlerinin kolaylaştırılması için Türkiye’nin attığı bir adımı küçümsemek ve art niyetli bir davranış olarak nitelemenin abesle iştigal olduğunu kaydetti.