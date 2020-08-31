YDP Gençlik Kolları Boğaz'da Temizlik Yaptı

Yeniden Doğuş Partisi(YDP) Girne Gençlik Kolları, Girne Boğaz piknik alanında temizlik yaptı.

YDP Basın Bürosuna göre, temizlik faaliyetine katılan Girne Seçim Komitesi Başkan Yardımcısı Zeki Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, “YDP Gençlik Kolları olarak bir farkındalık yaratma amacı ile bu kampanyayı yapıyoruz. Umarım bu konuda artık halk olarak temizliğin önemini kavrar, çocuklarımıza temiz bir çevre bırakırız" dedi.