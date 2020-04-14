YDP Genel Başkan Yardımcısı: Teknokratlardan oluşacak bir milli mutabakat hükümeti kaçınılmaz

YDP Genel Başkan Yardımcısı Ali Akın Önder, kriz dolayısıyla hükümetin aldığı ekonomik tedbirlerin, ekonomiyi yıllarca sürebilecek ağır bir yükün altına soktuğunu, özel sektörü ise tamamen bitirdiğini savundu.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Ali Akın Önder, kriz dolayısıyla hükümetin aldığı ekonomik tedbirlerin, ekonomiyi yıllarca sürebilecek ağır bir yükün altına soktuğunu, özel sektörü ise tamamen bitirdiğini savundu.

Önder yaptığı yazılı açıklamada, “Bu tedbirlerle özel sektörün ayakta kalabilmesi mümkün değildir.” ifadelerini kullanarak, hükümetin yaklaşık 1 aydır beklenen teşvik paketinin da beklentileri karşılamadığını ileri sürdü.

Önder yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin kaynak yaratma ve bu kaynakları akılcı kullanma yeteneği kalmadığını, salgının başında tüm paydaşları bu yolda yanına alıp krizi hep birlikte atlatmak varken, süreci kötü yöneterek, devleti yıllarca altından kalkamayacağı bir yükün altına soktuğunu iddia etti.

“Hükümet, tamamen teknokratlardan oluşan bir milli mutabakat hükümetinin kurulması için üzerine düşen vazifeyi yapmalıdır.” diyen Önder, bütün partilerin destekleyeceği milli mutabakat hükümetinin, “sistem değişikliği” dahil bütün reformları tartışarak, toplumsal bir konsensüsle hayata geçirebilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.