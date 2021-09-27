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YDP Genel Başkanı Arıklı, Girne bölge halkı ile bir araya geldi…

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YDP Genel Başkanı Arıklı, Girne bölge halkı ile bir araya geldi…
YDP Genel Başkanı Arıklı, Girne bölge halkı ile bir araya geldi…

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı,  Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ve ekibi, dün akşam Girne bölge halkıyla buluştu. 230 yeni üyenin katıldığı ve mazbataların verildiği törende katılımcılara  hitap eden Arıklı, “Bu hükümet dönemi bizim için iyi bir tecrübe oldu. Neleri nasıl yapacağımızı öğrendik ve gücümüzü test ettik” dedi.

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Arıklı halka hitabında şunları söyledi:

“Üreteceğiz, satacağız ve zenginleşeceğiz “

“Bu hükümette en zor bakanlığı aldık. YDP geldi ve gelir gelmez Türkiye ile Ticaret Anlaşması imzaladı.  Ürettiğimiz her şeyi pazarlama ve satma hakkı elde ettik. 40 yıldır delinemeyen ambargoları kaldırdık.   Önümüzdeki günlerde bu anlaşmanın meyvelerini yiyeceğiz. Yeniden Doğuş Partisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne uygulanan ambargoları kaldıran siyasi partinin adı olarak bilinecek. Şimdi bu başarımızı görmemezlikten, anlamamazlıktan geliyorlar ve duyurmuyorlar. Üretim için TC Sanayi Bakanı ile anlaşma yaptık ve Güvercinlik Sanayi bölgesinde 174 tane küçük ölçekli fabrika kurmak için çalışma başlattık. Anavatan Türkiye, bu proje için 105 Milyon Liralık kaynak ayırdı. Üreteceğiz, ürettiğimizi satacağız. Artık politikacıların peşinde, seçim döneminde çocuklarımızı işe koyun, oy vereyim diye dolaşmayacağız. Üreteceğiz, üretip satacağız ve zenginleşeceğiz.”  

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Karal: Yeni dava arkadaşlarımızla daha güçlüyüz

YDP Girne İlçe Başkanı Ramazan Karal da toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Yeniden Doğuş Partisi, memleket için görev edinmiş bir dava partisi olarak kuruldu.  YDP,” bu vatan benim”, “bu bayrak benim”,” bu ezan benim” diyenlerin partisidir. Aldıkları karar ile bugün partimize katılacak yürekli dava arkadaşlarımı canı gönülden kutuluyorum. Sizlerle birlikte daha güçlüyüz ve gururluyuz. Yuvamıza bereket verdiniz, hoş geldiniz. Aramıza katılan yeni dava arkadaşlarımız gösteriyor ki, YDP büyüyor; diğer partiler küçülüyor. İnşallah bu meşaleyi, başbakanlığa; ardından Cumhurbaşkanlığına hep birlikte taşıyacağız.”

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