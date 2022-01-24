  • BIST 1.910,29
  • Altın 792.89303
  • Dolar 13.5068
  • Euro 15.311
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 4 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 3 °C
  • İskele 4 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKABilim İnsanlarından Covid-19’a Yakalanıp Koku Kaybı Yaşayanlara Uyarı

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı'dan Açıklama!

» »
Bir Seçimin Ardından...
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı'dan Açıklama!

Erhan Arıklı:

İçerden ve dışardan her türlü komplo ve arkadan hançerlemelere rağmen YDP olarak bu seçimlerden, oylarımızı ve Milletvekili sayımızı koruyarak çıktık.

Birbirinden değerli ama büyük kısmı genç ve tecrübesiz 50 aday ile mücadele ettik. Belki de bu seçimlerin bizim açımızdan en önemli kısmı, parti olarak bu arkadaşlarımızı davamıza kazandırmamız oldu.

Şimdi Partimizi yeniden reorganize edeceğiz. Yeniden örgütleneceğiz... Önümüzde uzun bir süre var. Bu süreyi iyi değerlendirmek boynumuzun borcudur.

Ben, Partimize oyları ile destek veren, veya vermeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Daha iyi günlerde buluşmak dileği ile...

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fadıl Rinter Hayatını Kaybetti24 Ocak 2022 Pazartesi 17:37
  • KKTC'de Covid19'dan Bir Vefat Daha24 Ocak 2022 Pazartesi 17:29
  • Genç Yaşta Yaşamını Yitirdi24 Ocak 2022 Pazartesi 16:22
  • KKTC’ye Gelen Yolcular Artık Aşılı Olup Olmadıklarına Göre Değerlendirilecek24 Ocak 2022 Pazartesi 16:10
  • Seçmen istifacı vekilleri yeniden seçmedi!24 Ocak 2022 Pazartesi 15:47
  • Eğitime Bugün de Ara Verildi24 Ocak 2022 Pazartesi 15:34
  • Yeni Bir Bakımevi Düzenleme Yasası Çıkarılmalı24 Ocak 2022 Pazartesi 15:27
  • Maviş: Seçim Bitti. Eğitime Ve Sağlığa Odaklanalım24 Ocak 2022 Pazartesi 15:13
  • Çin Komünist Partisi’nden yetkililere ceza yağdı24 Ocak 2022 Pazartesi 14:45
  • Süleyman Sünmez!e ait evde yangın24 Ocak 2022 Pazartesi 13:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti