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YDP genel seçimlerden sonra parti içi ilk reorganizasyon hamlesini yaptı

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Yeniden Doğuş Partisi Genel Seçimlerden sonra parti içi ilk reorganizasyon hamlesini yaptı ve Başkanlık Divanı üyelerini değiştirdi.
YDP genel seçimlerden sonra parti içi ilk reorganizasyon hamlesini yaptı

 

 

Yeniden Doğuş Partisi Genel Seçimlerden sonra parti içi ilk reorganizasyon hamlesini yaptı ve Başkanlık Divanı üyelerini değiştirdi.

 

Buna göre Genel Başkan Yardımcısı sıfatı da taşıyan Başkanlık Divanı üyelerinden Turan Büyükyılmaz, Ahmet Akif Akçora, Başak Tekerek, Ali Koruk ve Mehmet Özkardaş' a yaptıkları hizmetler için teşekkür edildi ve yerlerine yeni atamalar için istişarelere başlandı. Başkanlık Divanın yeni üyelerinin önümüzdeki hafta içinde belirleneceği açıklandı.

 

Konu ile ilgili açıklama yapan Genel Başkan Erhan Arıklı; " Genel Seçimlerde beklenen oyu alamadık. Geçtiğimiz dönemde görev verdiğimiz bu arkadaşlarımızın verimli çalışma yapmadıkları tespit edildi. Kendilerine verdikleri hizmetler için teşekkür ediyoruz. Partide ciddi bir kan değişikliğine ihtiyaç var. Bu kan değişikliğine Başkanlık Divanından başlıyoruz. Bu akşam MYK mız toplanacak. Bu seçimlerde Partimizin aleyhine çalışan bazı yetkililer ve üyeler tespit edilip Yüksek Disiplin Kuruluna verilerek Partiden ihraç edilecek" dedi.

 

Saygılarımızla

 

BASIN BÜROSU

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