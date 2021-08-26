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YDP Genel Sekreteri Öztürk: “Tüzük Kurultayıyla Kurultayın Altı İlçede Yapılabilmesinin Önünü Açacağız"

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YDP Genel Sekreteri Öztürk: “Tüzük Kurultayıyla Kurultayın Altı İlçede Yapılabilmesinin Önünü Açacağız"
YDP Genel Sekreteri Öztürk: “Tüzük Kurultayıyla Kurultayın Altı İlçede Yapılabilmesinin Önünü Açacağız"

Yeni Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Enver Öztürk, partisinin Tüzük Kurultayı yaparak, parti kurultayının altı ilçede yapılabilmesinin önünü açacaklarını söyledi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Öztürk partinin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) kayıtlı ve kayıt bekleyen üye sayısının 10 bini geçtiğine ve bu üye sayısı ile tek merkezde kurultay yapmanın zorluklarına işaret ederek, “uygun bir zamanda UBP gibi” YDP’nin de bir tüzük kurultayı yapacağını kaydetti.

Partisinin bazı üyelerinin kurultay için Lefkoşa’ya seyahat ederek “saatlerce beklemeyi göze alamadıklarını”, partinin son kurultayına 8 bin 620 üyeden 4 bin 200’ünün katıldığını, oy sayımının dört gün sürdüğünü belirterek, tek merkezde kurultay yapmanın üye sayısı fazla olan partiler için zor olduğuna işaret etti.

Partinin son kurultayında pandemi dolayısı ile “parti üyelerinin salona alınmadığına, üyelerin yağmur altında beklediğine, birçoğunun oy kullanmadan ayrıldığına” işaret edilen açıklamada, Öztürk’ün, “Oysa altı ilçeye sandık koysaydık hem katılımcı demokrasinin gereğini yerine getirip daha fazla kişinin oy kullanmasını sağlayacaktık, hem de günlerce süren bir oy sayım ilkelliğini yaşamayacaktık. Biz bu zorluğu şimdiden tüzük değişikliği ile ortadan kaldıracağız" ifadelerine de yer verildi.

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