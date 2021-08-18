  • BIST 1.449,590
  • Altın 484,77
  • Dolar 8,4830
  • Euro 9,9250
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAPazarcılar Birliği Asya Bebeğin Tedavisi İçin Bağışta Bulundu

YDP Genişletilmiş İstişare Kurulu Toplantısını Dün Akşam Yaptı

» »
YDP Genişletilmiş İstişare Kurulu Toplantısını Dün Akşam Yaptı
YDP Genişletilmiş İstişare Kurulu Toplantısını Dün Akşam Yaptı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Genişletilmiş İstişare Kurulu toplantısını dün akşam YDÜ Büyük Salonu’nda yaptı.

Genel Başkan Erhan Arıklı “Üzerimize oynanan algı operasyonuna pabuç bırakacak durumda değiliz” derken, Genel Sekreter Enver Öztürk, ekimde Meclis’i açamazlarsa acil seçim kararı için hükümetteki konumlarını değerlendireceklerini söyledi. Öztürk, “Bu hükümetin bu şekilde devamı halka eziyettir” ifadelerini de kullandı.

ÖZTÜRK: “MECBUREN GİRDİĞİMİZ HÜKÜMETTE DAHA FAZLA KALMAK GİBİ BİR MECBURİYETİMİZ YOK”

YDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, parti yetkili kurullarının yanı sıra ilçe teşkilatlarının da katıldığı toplantıda söz alan Genel Sekreter Enver Öztürk, “YDP’nin mecburen girdiği hükümette daha fazla kalmak gibi bir mecburiyeti olmadığını” ifade ederek, ekim ayında Meclis’in açılmasında sorun yaşanması halinde hükümetten çekilmeyi gündemine alacağını ifade etti.

“YDP ÜZERİNDE OYNANAN ALGI OPERASYONUNA SEYİRCİ KALINDI”

Hükümete şartlı girdiklerini belirten Öztürk, şunları kaydetti:

“En geç nisan ayında seçim yapılması şartı ile bu hükümette yerimizi aldık. Ama konjonktür bizi buralara getirdi. Bu hükümetin bu şekilde devamı halka eziyettir. Hele hele Meclis’i açıp kapayamayan bir hükümet daha büyük eziyettir. Bu sebeple artık daha fazla süreci uzatmanın anlamı yoktur. Ortağımızın kurultay sürecine saygılıyız. Ama YDP üzerinde oynanan bu algı operasyonuna ortaklarımızın da seyirci kalması ve bize destek vermemesi bizi üzmüştür. Dolayısıyla ekim ayında Meclis’i açamazsak acil bir seçim için hükümetteki konumumuzu değerlendireceğiz. Hükümetten ayrılmamız halinde UBP, DP ve bağımsızlarla yoluna devam edebilir. Bizim hükümetten ayrılmamız ne bizde ne de hükümetin devamında bir sıkıntı yaratmaz”

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise toplantıda yaptığı konuşmada, “aylardan beri Kıb-Tek ihale mafyası ile savaştıklarını, bu mafyanın medya ve siyasette satın aldığı tetikçilerin yarattığı algı operasyonuna maruz kaldıklarını” savundu.

Hükümette yaptıkları icraatları örnekleri ile anlatan Arıklı, şunları belirtti:

“Biz hükümete girdiğimizde nelerle karşılaşacağımızı iyi biliyorduk. Yıllardır ülkede oluşmuş rant düzenine karşı verdiğimiz mücadelede yalnız kalacağımızın da farkındaydık. Yaşadıklarımız sürpriz değil. Üzerimize oynanan algı operasyonuna pabuç bırakacak durumda değiliz”

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Tatar: “Erenköy Direnişi, Kıbrıs Türkü'nün Çanakkale Destanıdır"18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:29
  • Başbakan Saner Antalya’da İncelemelerde Bulundu18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:25
  • Asgari Ücret Saptama Komisyonu Toplantısı Tamamlandı18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:51
  • Yabancı Öğrenciler, Yeni Eğitim Dönemi İçin Alınan Tedbirlerle İlgili Endişeli18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:49
  • Tatar:1571’den Beri Atalarımızdan Gelen Geleneklerimiz Devam Ediyor18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:33
  • Başbakan Saner, Antalya’da Yangından Etkilenen Bölgeleri Ziyaret Edecek18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:00
  • Sağlık Bakanlığı'ndan Aşı Açıklaması18 Ağustos 2021 Çarşamba 14:58
  • Ticaret Odası 58. Olağan Genel Kurulu'nu 28 Ağustos'ta Yapacak18 Ağustos 2021 Çarşamba 14:57
  • Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2021 Yılının İkinci Asgari Ücretini Belirlemek Üzere 3. Kez Toplandı18 Ağustos 2021 Çarşamba 14:56
  • Canaltay, Belediye Başkanlarıyla Güney Mesarya’nın Altyapı İhtiyaçlarını Görüştü18 Ağustos 2021 Çarşamba 14:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti