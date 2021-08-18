YDP Genişletilmiş İstişare Kurulu Toplantısını Dün Akşam Yaptı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Genişletilmiş İstişare Kurulu toplantısını dün akşam YDÜ Büyük Salonu’nda yaptı.

Genel Başkan Erhan Arıklı “Üzerimize oynanan algı operasyonuna pabuç bırakacak durumda değiliz” derken, Genel Sekreter Enver Öztürk, ekimde Meclis’i açamazlarsa acil seçim kararı için hükümetteki konumlarını değerlendireceklerini söyledi. Öztürk, “Bu hükümetin bu şekilde devamı halka eziyettir” ifadelerini de kullandı.

ÖZTÜRK: “MECBUREN GİRDİĞİMİZ HÜKÜMETTE DAHA FAZLA KALMAK GİBİ BİR MECBURİYETİMİZ YOK”

YDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, parti yetkili kurullarının yanı sıra ilçe teşkilatlarının da katıldığı toplantıda söz alan Genel Sekreter Enver Öztürk, “YDP’nin mecburen girdiği hükümette daha fazla kalmak gibi bir mecburiyeti olmadığını” ifade ederek, ekim ayında Meclis’in açılmasında sorun yaşanması halinde hükümetten çekilmeyi gündemine alacağını ifade etti.

“YDP ÜZERİNDE OYNANAN ALGI OPERASYONUNA SEYİRCİ KALINDI”

Hükümete şartlı girdiklerini belirten Öztürk, şunları kaydetti:

“En geç nisan ayında seçim yapılması şartı ile bu hükümette yerimizi aldık. Ama konjonktür bizi buralara getirdi. Bu hükümetin bu şekilde devamı halka eziyettir. Hele hele Meclis’i açıp kapayamayan bir hükümet daha büyük eziyettir. Bu sebeple artık daha fazla süreci uzatmanın anlamı yoktur. Ortağımızın kurultay sürecine saygılıyız. Ama YDP üzerinde oynanan bu algı operasyonuna ortaklarımızın da seyirci kalması ve bize destek vermemesi bizi üzmüştür. Dolayısıyla ekim ayında Meclis’i açamazsak acil bir seçim için hükümetteki konumumuzu değerlendireceğiz. Hükümetten ayrılmamız halinde UBP, DP ve bağımsızlarla yoluna devam edebilir. Bizim hükümetten ayrılmamız ne bizde ne de hükümetin devamında bir sıkıntı yaratmaz”

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise toplantıda yaptığı konuşmada, “aylardan beri Kıb-Tek ihale mafyası ile savaştıklarını, bu mafyanın medya ve siyasette satın aldığı tetikçilerin yarattığı algı operasyonuna maruz kaldıklarını” savundu.

Hükümette yaptıkları icraatları örnekleri ile anlatan Arıklı, şunları belirtti:

“Biz hükümete girdiğimizde nelerle karşılaşacağımızı iyi biliyorduk. Yıllardır ülkede oluşmuş rant düzenine karşı verdiğimiz mücadelede yalnız kalacağımızın da farkındaydık. Yaşadıklarımız sürpriz değil. Üzerimize oynanan algı operasyonuna pabuç bırakacak durumda değiliz”