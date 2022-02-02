YDP Genişletilmiş İstişare toplantısı yapıldı

Dün gece Partimiz Genişletilmiş İstişare toplantısı yaptı. Toplantıda genel değerlendirmeler yapıldı ve yol haritası çizildi.

BASIN BİLDİRİSİ

Dün gece Partimiz Genişletilmiş İstişare toplantısı yaptı. Toplantıda genel değerlendirmeler yapıldı ve yol haritası çizildi. Toplantı öncesinde ayrı bir toplantı yapan Parti Meclisi ise şu kararları aldı;

1)Hükümet görüşmelerinde Genel Başkana tam yetki verildi.

2)MYK nın Disiplin Kuruluna gönderdiği PM üyeleri ile istifa eden toplam 19 PM üyesinin yerine yedek listeden yeni üyeler atanması onandı.

3)Üye listeleri nin güncellenmesine ve böylece YSK da kayıtlı üye sayısının azaltılmasına karar verildi.

4)Yerel Seçimlerde her bölgede YDP adayları ile seçime girilmesi için gerekli çalışmaların şimdiden başlatılması alkışlarla kabul edildi.

İstişare toplantısı dilek ve temennilerle sona erdi.

Saygılarımızla

Basın Bürosu