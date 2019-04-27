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YDP Girne ve Lefkoşa'da katılım şölenleri düzenliyor

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YDP Girne ve Lefkoşa'da katılım şölenleri düzenliyor
YDP Girne ve Lefkoşa'da katılım şölenleri düzenliyor

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Girne İlçe Başkanlığı’nın, 2 bin üyeye ulaşma ve Genel Merkez’in koyduğu kotayı aşması nedeniyle bu akşam Girne’de Vuni Palas Otel’de 750 kişinin katılacağı bir şölen düzenleyeceği açıkladı.

YDP’den verilen bilgiye göre, şölenle ilgili acıkama yapan YDP Girne İlçe Başkanı Zeki Yılmaz, Genel Merkez’in Girne İlçesi için koyduğu 1750 üye kotasını, 2 bin üyeye ulaşarak kırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, “Şimdi hedef 2 bin 500 üye” dedi.

Yılmaz, bu rakama ulaştıklarında daha görkemli bir şölen düzenleyeceklerini ifade etti.

Öte yandan YDP Lefkoşa İlçesi’nin ise yarın akşam YDÜ Kütüphane Salonu’nda 250 kişilik bir katılım töreni düzenleyeceği belirtildi.

YDP İlçe Başkanı Emre Dalgıç, 1800 üye kotasına ulaştıklarını, şimdi 2 bin 500 üyeyi hedeflediklerini kaydederek Ramazan Bayramı’ndan sonra sandık bazında örgütlenmek için yeni bir kampanya başlatacaklarını açıkladı.

Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz ise, Mağusa, Lefkoşa ve Girne’de hedeflenen üye kotalarına ulaşıldığını diğer ilçelerde ise çok az bir açık olduğunu söyledi.

Büyükyılmaz, yeni hedefler için durmadan koşmak zorunda olduklarını ifade etti.

Öte yandan YDP’nin yarın sabah 10.00’da Büyükonuk’ta kahvaltı ve örgüt kurulumu, akşam 17.00’de ise Lapta’da örgüt kurulumu gerçekleştireceği de belirtildi.

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