YDP: Güney'den yapılan alış verişe de gümrük konmalı! Rum azınlığa konan gümrük gecikmiş bir karardır!

"Hükümet gümrük kararını güneyden yapılan alışverişlere de uygulamalıdır"

İşte o açıklama;

Hükümetin Karpazda sayıları 350 civarında kalan Rum azınlığa Güney Kıbrıs tarafından yapılan ayni yardımlara gümrük uygulaması son derece yerinde ve gecikmiş bir karardır.

Güney Kıbrıs'ın Karpaz’daki Rumlara yaptığı ayni ve nakdi yardımlar siyasi amaçlıdır. Amaç orada bir Rum azınlığın mevcudiyetini muhafaza etmek, hem de yardımları direk yaparak KKTC Devletini yok saydığını dünyaya göstermektir.

KKTC uzun zaman önce bu konuda adım atmalı ve hem Güney Kıbrıs'a hem de dünya kamuoyuna Kuzey Kıbrıs’taki otoritenin kimde olduğunu göstermeli idi.

İçimizde ki bazı kesimlerin bu meseleye karşı çıkması kabul edilemez bir tutumdur. Rumların 1964 yılından 1974 yılına kadar Türkiye’nin Kıbrıs Türklerine gönderdiği yardımdan gümrük aldıkları bilinirken, şimdi bunun insan haklarına aykırı olduğunu iddia etmek ayıptır.

Hükümet mütekabiliyet esaslarına göre Güneyden yapılan alışverişlere de gümrük uygulamak için harekete geçmelidir. Böylece her yıl Rum çarşısına akıttığımız milyonlarca euronun bizim çarşımıza akmasının da yolu açılmış olur.

Saygılarımızla

Turan BÜYÜKYILMAZ

Genel Başkan Yardımcısı