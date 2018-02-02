YDP: “Haritanın geri çekilmesi haberi memnuniyet verici”

Yeniden Doğuş Partisi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Birleşmiş Milletler’e verdiği haritayı geri çektiği haberinin gayet memnuniyet verici olduğunu belirttti.

Yeniden Doğuş Partisi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Birleşmiş Milletler’e verdiği haritayı geri çektiği haberinin gayet memnuniyet verici olduğunu belirterek, “Yapılması gerekenin hiç değilse bir kısmını nihayet yaptığı için Sayın Cumhurbaşkanı’nı tebrik etmek gerekiyor” dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Sunalp Derviş Sencer imzasıyla yazılı açıklama yapan YDP, yapılanın yetersiz olduğunun da bilinmesi gerektiğini savunarak, madem ki haritayı geri çekmek için gösterilen gerekçe Rum Yönetimi’nin yapmış olduğu tekliflerin tümünü geri çekmesiydi, mütekâbiliyet esası üzere, KKTC’nin de bugüne değin yapmış olduğu tüm teklifleri geri çekmesi gerektiğini belirtti.

Rum tarafının, ve dünya kamu oyunun, karşısında ciddî bir devlet olduğunu idrak etmesi için bu tür bir tutumun zarurî olduğunu dile getiren YDP, bu konuyla ilgili olarak, ne Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın ne de dörtlü koalisyonun başka herhangi bir mensubunun hiçbir görüş beyanında bulunmamış olmasının da hayret ve endişe verici olduğunu ileri sürdü.

YDP, “Böylesine ciddî bir hususta Hükümetin beyanatta bulunmaması bu Hükümetin, Kıbrıs meselesi ile ilgili lâkayt bir tavır içerisinde olduğunu veyahut da, sırf bu zoraki koalisyonun ayakta tutulabilmesi için, ne denli tavizkâr olmaya hazır olduğunun işaretidir” iddiasında bulundu.