YDP heyeti DP’yi ziyaret etti

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yetkilileri, Anayasa değişiklik paketi için başlatılan çalışmaları görüşmek üzere Demokrat Parti’yi ziyaret etti.

DP Lefkoşa İlçesi Parti Binasında gerçekleşen görüşmeye, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve parti yetkilileri ile DP Genel Başkan Vekili Afet Özcafer, Milletvekilleri Serdar Denktaş ve Fikri Ataoğlu katıldı.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ziyarette yaptığı konuşmada, DP ile Meclis altında işbirliği konusunu gündeme aldıklarını söyleyerek, iki siyasi partinin işbirliğinin birçok dengeleri değiştireceğini kaydetti.

Anayasa değişikli paketini geliştirdiklerini ve Pazartesi günü de Meclise sunacaklarını dile getiren Arıklı, Anayasa değişikliğinin kendileri için çok önemli olduğunu; yargıda reformu ve Meclis çalışmaları ile dokunulmazlıklarla ilgili bir takım düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirtti.

DP Milletvekili Serdar Denktaş ve Fikri Ataoğlu ile mutat kalınarak Anayasa ile ilgili değişikliklerin hazırlandığını söyleyen Arıklı, hazırladıkları taslağı diğer muhalefet partilerine sunarak görüşler doğrultusunda imzaya açacaklarını kaydetti.

EN AZ 10 MİLLETVEKİLİNİN İMZASI GEREKİR

Anayasa değişikliği önerisi için en az 10 Milletvekilinin imzasının gerektiğini dile getiren Arıklı, CTP ve TDP’nin imzalarının önemli olduğunu kaydetti.

Anayasa değişikliğinin diğer partileri rahatsız edeceğini düşünmediklerini, kamuoyunun hassasiyetlerini içeren bir çalışma olduğunu dile getiren Arıklı, DP ile üzerinde mutat kaldıkları Seçim ve Halk Oylaması Yasa Önerisi da olduğunu ve yasa önerisinin geçmesi için Meclis’te ivedilik isteyeceklerini kaydetti.

İşbirliklerinin devam edeceğini söyleyen Arıklı, çalışmalarının ülkeye hayırlı olmasını diledi.

ÖZCAFER

DP Genel Başkan Vekili Afet Özcafer de, muhalefet Milletvekillerinin Meclis’te yasalarla ilgili birlikte çalışmalarının en doğal ve en güzel olduğunu dile getirdi.

Parti olarak her zaman uzlaşı taraftarı olduklarını ve siyasi partiler arasında konuşma üslubuna çok önem verdiklerini kaydeden Özcafer, hükümetlerin bozulmasından dolayı Anayasa’nın ve bazı önemli yasaların geçirilmemesinin büyük bir kayıp olduğunu söyledi.

Zamanın çok dar olduğunu dile getiren Özcafer, özellikle seçim ve halk oylaması yasasının da Meclis’ten hemen geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Meclis görüşmelerinde hükümet kanadı Milletvekillerinin de muhalefet Milletvekilleri ile birlikte çalışmayı uygun görerek bu önemli ve elzem yasalar üzerinde hem fikir olmasını temenni eden Özcafer, bu görüşmelerin farklı algılanarak sosyal medyada çirkin söylemlerin olmasının kendilerini üzdüğünü kaydetti.

SORULAR….

Anayasada hangi maddeler üzerinde değişiklik yapılmasının düşünüldüğü sorusu üzerine, Anayasada 5 maddenin değişmesi yönünde çalıştıklarını dile getiren YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, bunlardan bir tanesinin yargı reformu olduğunu, yargıyı yavaşlatan ve işlevini geciktiren anayasal engellerin kaldırılmasını istediklerini söyledi.

“TÜM VEKİLLERİN DOKUNULMAZLIĞI KALKSIN”

Meclisin çalışmalarını düzenleyici değişiklikler öngördüklerini, Meclis tatilinin uzun olduğunu ve kısaltılması gerektiğini belirten Arıklı, Meclis’te nisap aranmasının da tamamen ortadan kaldırılması ve en önemlisinin de tüm Milletvekillerinin kürsü dokunulmazlığının dışında dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istediklerini vurguladı.

Bu düzenlemelerin tartışma gerektirmeyen, tüm siyasi partiler ile ittifak sağlayabilecek düzenlemeler olduğunu dile getiren Arıklı, DP eski Genel Başkanı ve Milletvekili Serdar Denktaş’ın Meclis’te bu konularda açıklamalar yaptığını ve üzerinde tartışma yaratacak konuları bu değişiklik paketine almamaya çalıştıklarını kaydetti.

SEÇİM VE HALK OYLAMASI YASASINDA YENİ DÜZENLEMELER…

Arıklı, Seçim ve Halk Oylaması Yasa Önerisinin daha önce kendilerinin Meclise sundukları bir öneri olduğunu, onun üzerine DP’nin tekliflerini göz önüne alarak yeni düzenlemeler yaparak en erken zamanda Meclis’in gündemine getireceklerini belirtti.

Arıklı ayrıca, çalışmalarının son şeklini almasından sonra bir basın toplantısı ile gerekli açıklamaları yapacaklarını belirtti.

ÖZCAFER: “GÖRÜŞMELER OLUMLU HAVADA SÜRÜYOR”

Siyasi partilerle görüşmelerin olumlu geçip geçmediğinin sorulması üzerine ise DP Genel Başkan Vekili Afet Özcafer, daha önce hükümette CTP ve TDP ile çalıştıklarını anımsatarak, görüşmelerin olumlu havada sürdüğünü kaydetti.

Hazırladıkları yasa önerilerinin yıllardır üzerinde tüm siyasi partilerin çalıştığı fakat bir türlü geçirilemeyen yasa önerileri olduğunu dile getiren Özcafer, hazırlanan taslağın üzerinde çok görüşülmüş ve tartışılmış yasalardan oluştuğuna dikkat çekerek, halkın ve toplumun yararına olacak yasaların hayat bulması için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

CTP’yi de ziyaret edeceklerini söyleyen Özcafer, muhalefet partilerinin görüşmesinin ardından hükümetteki partileri de ziyaret edebileceklerini belirtti.

“CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE İTTİFAK YOK…”

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili herhangi bir siyasi parti ile görüşme veya ittifak yapılıp yapılmadığının sorulması üzerine ise, DP Milletvekili Serdar Denktaş, şuanda gündemde böyle bir şeyin olmadığını, kendisinin çalışmalarını yaptığını fakat diğer partilerin ne yapacaklarını görmelerinin gerektiğini, günü gelince de gerekli açıklamaların yapılacağını belirtti.

Görüşmenin sonunda YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın sunduğu öneri paketi DP eski Genel Başkanı Denktaş tarafından imzalanarak teslim alındı.