YDP heyeti Maraş’ı ziyaret etti

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) heyeti, köy gezileri kapsamında Maraş’ı ziyaret etti.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda, “çözümün faturasının aslan payının, 1974 göçmenlerine ödettirilmek istendiğini” savundu.

Arıklı, 1974 göçmeni vatandaşların ciddi bir ötekileştirmeye tabi tutulduklarını iddia etti.

Arıklı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın masaya harita koyarak anayasal bir suç işlediğini, Meclisi ve hükümeti dışladığını, kimseye danışmadan toprakların %20’sini Rum’a bırakan bir harita verdiğini ileri sürdü.

Arıklı, %29.2’yi içeren bir haritada nerelerin Rum’a bırakılacağını anlamak için kahin olmaya gerek olmadığını, Maraş’ın büyük bölümü dahil Güney Mesarya ve Güzelyurt’un bazı köylerinin Rum’a bırakılacağını, bu köylerde yaşayan insanların %80’inin 1974 göçmeni vatandaşlar olduğunu iddia etti.

Arıklı; Cumhurbaşkanı Akıncı’nın sunduğu haritanın yıllar geçse dahi bağlayıcı olacağını öne sürdü.

Arıklı, UBP-DP hükümetinin müzakere süresine başından beri seyirci kaldığını da savundu.