YDP, HP ve DP'den sağduyu çağrısı

YDP'NİN MESAJI
Ülkemizin geleceği için, siyasi görüşü ne olursa olsun toplumun tüm kesimlerini sağduyu ile hareket etmeye davet ediyoruz...
Saygılarımızla
Erhan Arıklı
Genel Başkan
HP'NİN MESAJI
Halkın Partisi aşağıdaki açıklamayı yapar:
“Ülkemizin geleceği için, siyasi görüşü ne olursa olsun toplumun tüm kesimlerini sağduyu ile hareket etmeye davet ediyoruz”
DP'NİN MESAJI
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş’tan sağduyu mesajı
“Ülkemizin geleceği için, siyasi görüşü ne olursa olsun toplumun tüm kesimlerini sağduyu ile hareket etmeye davet ediyoruz.”
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