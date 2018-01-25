YDP, HP ve DP'den sağduyu çağrısı

YDP'NİN MESAJI

Ülkemizin geleceği için, siyasi görüşü ne olursa olsun toplumun tüm kesimlerini sağduyu ile hareket etmeye davet ediyoruz...

Saygılarımızla

Erhan Arıklı

Genel Başkan

HP'NİN MESAJI

Halkın Partisi aşağıdaki açıklamayı yapar:

“Ülkemizin geleceği için, siyasi görüşü ne olursa olsun toplumun tüm kesimlerini sağduyu ile hareket etmeye davet ediyoruz”

DP'NİN MESAJI

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş’tan sağduyu mesajı

“Ülkemizin geleceği için, siyasi görüşü ne olursa olsun toplumun tüm kesimlerini sağduyu ile hareket etmeye davet ediyoruz.”