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YDP: Hükumet kendi zararını kapatma peşinde

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YDP: Hükumet kendi zararını kapatma peşinde
YDP Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Yel, hükumetin arpaya yaptığı zammı geri çekmemesi durumunda üreticinin zora düşeceğini ifade etti. Yel, hükumetin 11 kuruş zam yaparak kendi zararını azaltma peşinde olduğunu öne sürdü.

YDP Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Yel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Hükümetin arpaya yaptığı zam, üreticiyi zora sokacak ve yem fiyatları başta olmak üzere bir çok konuda zincirleme zamların meydana gelmesine zemin hazırlanacaktır..

Hükümet başlangıçta çiftçiden arpayı alırken yanlış yapmıştı. Dünya fiyatları 80 kuruş seviyesinde iken çiftçiden 71 kuruşa arpa almıştı. Arpa fiyatları şu anda dünya borsalarında yaklaşık 1 lira seviyesine gelmiş durumdadır. Bu yıl dışarıdan yüksek fiyata aldığı arpayı üretici ve çiftçiye verirken 11 kuruş zam yaparak kendi zararını azaltma peşindedir.

Üreticiye 11 kuruş zamlı verilecek arpadan çiftçi ve hayvancı büyük oranda zarara girecektir. Bu durumda Hükümet çiftçi ve hayvancının zararını karşılamak için ya sübvansiyon yapmalı ya da teşvikleri artırmalıdır.

Öte yandan küçükbaş hayvan üretimini geliştirmek adına dışarıdan damızlık koç getirilmesini de anlamak mümkün değildir. Tarım Bakanlığı bu konuda samimi, ise bir yılda 2 doğum yapan ve her batında 3,4 kuzu veren koyun cinslerini ülkeye getirmeli,  bunların suni tohumlama yöntemi ile çoğaltılarak küçük baş hayvancıya dağıtmalıdır.

Özellikle anavatanı Rusya olan yılda 2 kez yavrulayan ve bir batında 5 kuzu veren Romanov tipi koyunların getirilmesi için süratle çalışma yapılmalıdır. Bu şekilde hem üretici para kazanmış olacak, hem de et fiyatları düşecektir.

Hükümeti ve Tarım Bakanlığını Küçük ve Büyükbaş hayvan üreticilerini kurtaracak aynı zamanda tüketiciyi de koruyacak tedbirler almaya çağırıyoruz.

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