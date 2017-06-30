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YDP: “Hükümet özel hastane lobisine boyun eğdi”

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YDP: “Hükümet özel hastane lobisine boyun eğdi”
YDP Genel Sekreter Vekili Okan Erdemsiz, hükümeti “bir an önce özel sektöre aktardığı kaynağı keserek, bu parayı kendi hastane ve doktorların özlük haklarının iyileştirilmesi için harcamaya” çağırdı.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreter Vekili Okan Erdemsiz, mahkeme kararıyla sağlıkta ikinci iş yasağının uygulamaya geçeceği 1 Ağustos tarihi yaklaşırken, Devlet hastanelerinden hekim istifalarının artarak devam etmesinin son derece üzücü olduğunu kaydetti.

Erdemsiz, hükümeti “bir an önce özel sektöre aktardığı kaynağı keserek, bu parayı kendi hastane ve doktorların özlük haklarının iyileştirilmesi için harcamaya” çağırdı.

Erdemsiz, yaptığı yazılı açıklamada, istifaların devlet hastanelerini iyice batağa sürükleyip işlevsiz hale getireceğini savundu.

Hükümeti özel hastanelere çok fazla ödeyerek “savurgan” olmakla eleştiren Erdemsiz, “devletin bu kaynağı hastanelerin ve sağlık görevlilerinin özlük haklarını iyileştirmek, eksikleri gidermek ve doktor ücretlerini biraz daha normalleştirmek için kullanması gerekir” dedi.

“MECLİSİN ÜÇTE BİRİ DOKTOR… SAĞLIKTAKİ KRİZ BÜYÜK PARADOKS”

Meclisin üçte birinin doktor-milletvekili olduğu bir dönemde sağlık sektörünün içine düştüğü krizin, ülke için en büyük paradokslardan biri olduğunu kaydeden Erdemsiz, hükümetin özel hastane lobisinin etkisinde olduğunu savundu.

“EVLERİNE DÖNECEKLERİ İÇİN, ÖZELDE YER AYARLIYORLAR”

Erdemsiz, “bazı milletvekillerinin ilk seçimlerde evlerine döneceğini anladıkları için şimdiden özel sektörde kendilerine yer ayarladıklarını” iddia etti.

Erdemsiz, Hükümetin “KKTC tarihinin gelmiş geçmiş en beceriksiz hükümeti” olarak anılacağını da savundu.

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