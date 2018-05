YDP: “Hükümet sorunların altında eziliyor”

Bu gün Güzelyurt ilçemizde dikkat çekici bir eylem vardı. Çiftçilerimiz ürünlerinin değerlendirilmediği gerekçesiyle sokaklara indiler. Özelliklede hayvancılar ve süt üreticileri herkesin vicdanını sızlatan bir eylem gerçekleştirdiler. Güğümler dolusu sütü yollara döken üreticiler seçim propagandaları döneminde verdiği vaadleri yerine getiremeyen hükümeti kıyasıya eleştirdiler. Yarım litrelik şişe suyunun 50 kuruş olduğu ülkemizde üreticiden sütün bir litresini bir liraya alan hükümet fiyat denetimi yapamamakta ve marketlerde 4 liraya satılmasına seyirci kalmaktadır.

Yem fiyatlarının döviz bazında ve enflasyona endeksli olarak pahalanmasına, bütün girdilerin artmasına karşın, üreticiden alınan süt fiyatının sabit kalması vatandaşı isyan ettirdi. Ürettiği sütü yollara döken üreticiler hükümetin duyarsızlığını haykırarak, dayanacak güçlerinin kalmadığını dile getirdiler.

Başka ülkelerde süte sübvanseye verilerek üretimin teşvik edilmesine karşılık KKTC’deki tutumun ahlaki ve insaflı olmadığını haykıran üreticiler, eylemlerinin artarak devam edeceğini, bundan sonraki eylemin Lefkoşa’da gerçekleşeceğini duyurdular.

Hükümet’in büyük ortağı Halkın Partisi’nin lideri Kudret Özersay’ın, toplumlar arası görüşmelerde Cumhur Başkanı Sayın Mustafa Akıncı’nın tutumunu eleştirdiği göz önünde bulundurulursa Hükümetin kendi arasında Kıbrıs konusunda bir fikir birliği olmadığını, dolayısıyla Hükümet ile Cumhurbaşkanı arasında da bir uyum olmadığı görülmektedir.

Hükümet son zamlarla köşeye sıkışmış ve geçmiş Hükümeti suçlayarak kendini aklamaya çalışmaktadır.

Biz YENİDEN DOĞUŞ PARTİSİ olarak çiftçilerimizin bu haklı eylemlerini sonuna kadar destekliyor, ivedi çözüm bulunmasını bekliyoruz. Her türlü gelişmeye hazırlıklı olan partimiz, bu eylemlerin takipçisi olacaktır. İğneden ipliğe, her şeye zam gelirken, süt alım fiyatlarının şartların gerisinde tutulması, canlı hayvanın kilosu 10 TL. Olarak belirlenirken, tezgahlarda et fiyatının 60 TL civarında olmasını insafsızlık ve belirli bir kesimi desteklemek olarak görüyor, bu tutumun acilen telafisini bekliyoruz. Çocuklarımızı temel gıdası olan süt ve et’in böylesine istismar edilmesini ahlaki bulmuyoruz.

Yeniden Doğuş Partisi olarak; Hayvancılarımızın haklı eylemini sonuna kadar destekliyor, acil çözüm bulunarak üreticinin mağduriyetine son verilmesini bekliyoruz.



Saygılarımızla

Mehmet Ünal Bay

Genel Başkan Yardımcısı