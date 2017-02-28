YDP:" Hükümet YSK’nın taleplerini bir an evvel yerine getirmeli"

Yaklaşan Genel Seçimler için hazırlıklarını yürüten YSK’nın, yeni seçim kanununun kendilerine yüklediği mükellefiyetleri yerine getirebilmek için Hükümetten bir takım talepleri olduğu bilinmektedir.

Özellikle geniş oy pusulasını basacak matbaa makinasının temini konusunda Hükümetin herhangi bir adım atmadığı bilinen bir gerçektir. Öte yandan sandıklarda uzun kuyrukların oluşmaması için ek kabin talebi de ortada durmaktadır.

Bu durum, Hükümet partilerinin kendi çıkardıkları seçim kanunundan memnun olmadığı ve değiştirmek için fırsat aradığı, YSK’nın taleplerinin de bu yüzden karşılanmadığı iddialarına hak kazandırmaktadır.

YDP olarak Seçim ve halk oylaması yasasında eskiye dönüş anlamına gelebilecek her türlü değişikliğe şiddetle karşı olduğumuzun bilinmesini isteriz.

Hükümet seçim kanununda bir değişiklik yapmayı düşünüyorsa, bu değişiklik ancak siyasi ahlâksızlılığı teşvik eden “Karma Oy” un kaldırılması ve gerçek manada tek bölgeli seçim sistemine geçilmesi için yapılmalıdır.

Hükümet yurt dışındaki vatandaşlarımıza seçme ve seçilme hakkı veren bir düzenleme yaparsa YDP olarak bunu teşekkürle karşılayacağımızın bilinmesini isteriz. Öte yandan mevcut Hükümetin siyasi gücünün bu tür radikal kararları almaya yetmeyeceğinin de idraki içindeyiz.

Hükümet, YSK’nın taleplerini bir an evvel karşılamalı ve erken seçim için gerekli hazırlıkları başlatmalıdır.