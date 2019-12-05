YDP iddialı! Bazılarına mor renk çok yakışacak!

YDP dün akşam Vadili’de 3. istişare toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda ilk konuşmayı yapan İlçe Başkanı Mehdi Uysal, Parti olarak hedefe kilitlendiklerini ve sahaya ilk inen parti olmaktan gurur duyduklarını dile getirdi. Uysal; “Sahte ve ısmarlama anketlerle kendi kendilerini gaza getirenler sandıkta gerçeklerle yüzleşecekler. Bazılarına mor renk çok yakışacak” dedi.

İkinci konuşmayı yapan Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz ise birilerinin YDP’den adam ayartmaya çalıştığını, zayıf halkaları partiden istifa ettirmek için her yolu denediklerini söyleyerek; “İstifa ettirdiğiniz her üye için en az 100 yeni üye yazacağız. Yel kayadan ne koparır ki. Sadece tozunu alır” dedi.

Genel Başkan Erhan Arıklı ise, seçimlere daha 5 ay zaman olduğunu bu sürenin oldukça uzun olduğunu ve bu süre içerisinde siyasette çok şeylerin değişebileceğini, YDP tabanının her gelişmeye hazır olması gerektiğini belirtti. Arıklı, Cumhurbaşkanının Berlin görüşmelerini de değerlendirerek şunları söyledi; “Sayın Akıncı masal anlatıyor. Berlin’de yeni hiçbir şey yok. Akıncı, Rumlar tarafından öldürülmüş olan Federasyon düşüncesini nasıl diriltebileceğini düşünüyor ve imkansızın peşinde koşuyor. Bunun için bir şans daha istiyor. Biz de diyoruz ki, Federasyon fikri artık ölmüş, tarihe karışmıştır. Anastasiadis de, Gutteres de ve en önemlisi Anavatan da yeni şeylerden yeni alternatiflerden bahsediyor. Ama bizim federalistler yeni tezleri dillerine bile getirmek istemiyorlar. Bakınız Sayın Akıncı artık Güvenlik ve Garantilerden bahsetmiyor. Onun için bunlar mesele değil. Oysa bu halk Güvenlik ve Garantileri olmazsa olmaz olarak görüyor. Sayın Akıncı orada Elam zihniyetine sahip insanlar varken, sen bu halkın güvenlik ve garantisini nasıl tartışmaya açar ve bu konuda tavizkar davranırsın. Sana bu hakkı kim verdi?”.

Öte yandan Genel Başkan Yardımcısı ve Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu’ da Lefkoşa İlçe Merkezinde örgüt başkanlarını toplayarak Cumhurbaşkanlığı seçim hazırlıklarını görüştü. Zaroğlu, Örgüt başkanlarına; “Bu seçim bizim için en önemli imtihanlardan biridir. Lefkoşa, diğer ilçelere örnek olacak bir seçim çalışması yapacak” dedi. Örgüt Başkanları teker teker söz alarak kampanya konusunda fikirlerini dile getirdiler.

YDP 20 Aralık Cuma günü 4. İstişare Toplantısını Dikmen’de yapacak.