  • BIST 108.717
  • Altın 273,354
  • Dolar 5,7607
  • Euro 6,3913
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

YDP iddialı! Bazılarına mor renk çok yakışacak!

» »
Uysal; “Sahte ve ısmarlama anketlerle kendi kendilerini gaza getirenler sandıkta gerçeklerle yüzleşecekler. Bazılarına mor renk çok yakışacak” dedi.
YDP iddialı! Bazılarına mor renk çok yakışacak!

YDP dün akşam Vadili’de 3. istişare toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda ilk konuşmayı yapan İlçe Başkanı Mehdi Uysal, Parti olarak hedefe kilitlendiklerini ve sahaya ilk inen parti olmaktan gurur duyduklarını dile getirdi. Uysal; “Sahte ve ısmarlama anketlerle kendi kendilerini gaza getirenler sandıkta gerçeklerle yüzleşecekler. Bazılarına mor renk çok yakışacak” dedi.

İkinci konuşmayı yapan Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz ise birilerinin YDP’den adam ayartmaya çalıştığını, zayıf halkaları partiden istifa ettirmek için her yolu denediklerini söyleyerek; “İstifa ettirdiğiniz her üye için en az 100 yeni üye yazacağız. Yel kayadan ne koparır ki. Sadece tozunu alır” dedi.

Genel Başkan Erhan Arıklı ise, seçimlere daha 5 ay zaman olduğunu bu sürenin oldukça uzun olduğunu ve bu süre içerisinde siyasette çok şeylerin değişebileceğini, YDP tabanının her gelişmeye hazır olması gerektiğini belirtti. Arıklı, Cumhurbaşkanının Berlin görüşmelerini de değerlendirerek şunları söyledi; “Sayın Akıncı masal anlatıyor. Berlin’de yeni hiçbir şey yok. Akıncı, Rumlar tarafından öldürülmüş olan Federasyon düşüncesini nasıl diriltebileceğini düşünüyor ve imkansızın peşinde koşuyor. Bunun için bir şans daha istiyor. Biz de diyoruz ki, Federasyon fikri artık ölmüş, tarihe karışmıştır. Anastasiadis de, Gutteres de ve en önemlisi Anavatan da yeni şeylerden yeni alternatiflerden bahsediyor. Ama bizim federalistler yeni tezleri dillerine bile getirmek istemiyorlar. Bakınız Sayın Akıncı artık Güvenlik ve Garantilerden bahsetmiyor. Onun için bunlar mesele değil. Oysa bu halk Güvenlik ve Garantileri olmazsa olmaz olarak görüyor. Sayın Akıncı orada Elam zihniyetine sahip insanlar varken, sen bu halkın güvenlik ve garantisini nasıl tartışmaya açar ve bu konuda tavizkar davranırsın. Sana bu hakkı kim verdi?”.

Öte yandan Genel Başkan Yardımcısı ve Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu’ da Lefkoşa İlçe Merkezinde örgüt başkanlarını toplayarak Cumhurbaşkanlığı seçim hazırlıklarını görüştü. Zaroğlu, Örgüt başkanlarına; “Bu seçim bizim için en önemli imtihanlardan biridir. Lefkoşa, diğer ilçelere örnek olacak bir seçim çalışması yapacak” dedi. Örgüt Başkanları teker teker söz alarak kampanya konusunda fikirlerini dile getirdiler.

YDP 20 Aralık Cuma günü 4. İstişare Toplantısını Dikmen’de yapacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CTP'nin Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, 14 Aralık'ta açıklanıyor05 Aralık 2019 Perşembe 12:51
  • Sol Hareket Mağusa İlçe Komitesi ikinci el kitap pazarı düzenliyor05 Aralık 2019 Perşembe 12:51
  • Turizm Bakanı Üstel, Türkiye'deki turizm acentelerine iş birliği çağrısında bulundu05 Aralık 2019 Perşembe 12:46
  • Ulaştırma Bakanı Atakan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’la görüştü05 Aralık 2019 Perşembe 12:44
  • Kuzey Kıbrıs'ta anket tartışmalarına "Kişisel Verileri Koruma Kurulu"da katıldı!05 Aralık 2019 Perşembe 12:42
  • Zaroğlu konuştu... “Jeneratör alımında ısrar eden bakanlar kurulu şaibe altındadır”05 Aralık 2019 Perşembe 12:37
  • Siber’den Akıncı’ya bilgilendirme sitemi, Meclis Kıbrıs konusunda yok sayılıyor05 Aralık 2019 Perşembe 12:33
  • Girne Limanı'nda denize düşen Gökçe kurtarıldı, Karakız ise aranıyor05 Aralık 2019 Perşembe 12:27
  • Girne Antik Liman’dan denize düşen kişi aranıyor05 Aralık 2019 Perşembe 12:17
  • Kıbrıs Türk Yeşilayı, 4. Uluslararası Kapasite Geliştirme Programı'na katıldı05 Aralık 2019 Perşembe 11:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti