YDP: İkamet Tüzüğü’nde gereken yapıldı

Açıklamada şu sözlere yer verildi:

Günlerden beri çeşitli tartışmalara neden olan İkamet ve Vize Tüzüğü başta Partimiz olmak üzere duyarlı Sivil Toplum Örgütlerinin de muhalefeti ile belli bir noktaya gelmiş, hazırlanan genelgelerle büyük ölçüde düzeltilmiştir.

En son 23 Ekim 2019 tarihli 5. Genelge ile isteklerimiz büyük ölçüde karşılanmış, endişelerimiz giderilmiştir. Elbette yapılması gereken bir takım düzenlemeler daha vardır. Diyalog yolu açıldığına göre başka genelgelerle diğer anomalilerin de giderilmesini arzuluyoruz. Bu sebeple gelinen nokta bizim açımızdan tatminkardır.

Bu noktaya gelinmesinde emeği geçen herkese özellikle Sayın Başbakan’a ve Sayın İçişleri Bakanına teşekkürlerimizi sunuyoruz.