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YDP ikiye bölünüyor... Bertan Zaroğlu yeni parti mi kuracak?

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YDP ikiye bölünüyor... Bertan Zaroğlu yeni parti mi kuracak?
YDP ikiye bölünüyor... Bertan Zaroğlu yeni parti mi kuracak?

Gündem Kıbrıs'ta canlı yayına katılan Gündem Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Alihan PEHLİVAN bu hafta içerisinde Bertan ZAROĞLU'nun partiden istifa edeceğini ve yeni parti kuracağını iddia etti.

Zaroğlu, Havadis Web TV'de yaptığı açıklamasında ise, “Erhan Bey çıkıp televizyon programında 9 bin 500 üyemiz var. Bizim o kadar üyemiz yok. Gelip de oy kullanabilen üye sayımız 8 bin kusur. Şu an fiilen 6 bin üyesi var Yeniden Doğuş Partisi’nin. Parti bir deprem yaşıyor. Erhan Bey, hala insanlara hayal satıyor. Bu üyelerin yarısı istifa etmeyi de düşünüyor. Hodri meydan, çıksın gelsin, halkın önünde konuşalım. Bu partiyi bölmüştür Sayın Arıklı, ama suçu da Bertan Zaroğlu’na atıyor. Erhan Arıklı’nın derdi, Lefkoşa’dan milletvekili adayı olabilmektir” dedi...

 

ÜYELERİN YARISI İSTİFA EDECEK

Yeniden Doğuş Partisi içinde Parti Genel Başkanı Erhan Arıklı ile yaşanan sorunları yorumlayan Zaroğlu, “Erhan Bey çıkıp televizyon programında 9 bin 500 üyemiz var. Bizim o kadar üyemiz yok. Gelip de oy kullanabilen üye sayımız 8 bin kusur. Şu an fiilen 6 bin üyesi var Yeniden Doğuş Partisi’nin. Parti bir deprem yaşıyor. Erhan Bey, hala insanlara hayal satıyor. Bu üyelerin yarısı istifa etmeyi de düşünüyor. Hodri meydan, çıksın gelsin, halkın önünde konuşalım. Bu partiyi bölmüştür Sayın Arıklı, ama suçu da Bertan Zaroğlu’na atıyor. Erhan Arıklı’nın derdi, Lefkoşa’dan milletvekili adayı olabilmektir” dedi.

Kıb-Tek ile ilgili de konuşan Zaroğlu, “Kıb-Tek’te ‘bu kadar yolsuzluk var, vurgun var’ dediler. Bir kişiyi bile görevden almadılar. Yasal yolsuzluk dediler. Yasal yolsuzluk nasıl olur biri bana bunu anlatsın” dedi.

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