YDP ilçe istişare toplantılarına devam ediyor

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini yeniden değerlendirmek için ilçelerde başlattığı istişare toplantılarına devam ediyor.

YDP’den yapılan açıklamaya göre önceki gün Gazimağusa İlçe Merkezinde geniş bir katılımla gerçekleşen istişare toplantılarına dün de Girne ilçesinde devam edildi.

Açıklamaya göre Girneiİlçesindeki toplantıda YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, pandemi nedeniyle yaşanan süreçte KKTC genelinde siyasette oluşan motivasyon kaybının parti tabanını ne kadar etkilediğini anlamak için bu istişare toplantılarına başladıklarını belirterek, tabandan aldıkları mesajı parti yetkili kurullarında değerlendireceklerini söyledi.

Arıklı sözlerine şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine çok iyi başlamıştık. Çok da iyi bir noktada idik. Ama pandemi sürecinde tüm insanlarımız ve siyasi partilerimiz ciddi bir şekilde motivasyon kaybına uğradı. Sağlık ve geçim derdi çok daha ön plana çıktı. İnsanları tekrar siyasete motive etmek zorundayız. Şu anda hangi aşamada olduğumuzu öğrenmek istiyoruz” dedi.

“Sağlık alanında kısmi bir başarı elde eden hükümet bu alanda başarılı çalışmalarını devam ettiremediği gibi, ekonomik alanda tam bir fiyasko yaşattı diyen Arıklı şöyle devam etti:

“Anavatan, Kıbrıs Türkü diz çökmesin, KKTC iflas etmesin diye bize bir can suyu verdi. Bu hükümet gerekli reform ve kalıcı ekonomik tedbirleri almazsa acı bir son bizi bekliyor”.

Açıklamaya göre YDP ilçe istişare toplantılarına İskele, Lefke, Güzelyurt ve Lefkoşa toplantıları ile devam edecek.