YDP İlçe kongre tarihleri belli oldu

Dün akşam toplanan Yeniden Doğuş Partisi İlçe Kongre tarihlerini belirledi.

Buna göre;

21 Kasım 2020 Cumartesi ; Güzelyurt-Lefke

22 Kasım 2020 Pazar; Girne

28 Kasım 2020 Cumartesi; İskele

29 Kasım 2020 Pazar; Gazimağusa

06 Aralık 2020 Pazar; Lefkoşa

Buna göre İlçe Başkanlığı, İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlığı ile, İlçe Yönetim Kurullarına aday olmak için müracaat edecek olan Parti üyeleri, 19 Kasım 2020 Perşembe günü saat 17.00 a kadar İlçe İdare amirliklerine veya Parti Genel Merkezine bir dilekçe ile başvurmaları gerekiyor.

Konu ile ilgili bilgi veren Parti Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu şunları söyledi; “Mart ayında partimizin Olağan Genel Kurulu var. Yapılması muhtemel bir erken genel seçim tarihine göre, Olağan Kurultayımızın tarihini ileri veya geri alabiliriz. Ama her halukarda İlçelerde kongrelerimizi yapmak ve muhtemel bir erken genel seçime hazır hale gelmek zorundayız. İlçelerde oluşacak yeni yönetimler partimizi Genel seçimlere götürecek yönetimler olacak” dedi.

Zaroğlu sözlerine şöyle devam etti; “Bir taraftan İlçe kongre hazırlıklarımızı yaparken diğer taraftan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını sandık bazında inceliyoruz. İlçe kongrelerinden sonra hem üyelikleri güncelleyeceğiz. Hem de yeni bir teşkilatlanma yapısı geliştireceğiz. Ayrıca yeni bir üye kampanyası başlatarak üye sayımızı artıracağız”

Parti MYK’sı aldığı bir diğer kararda ise Tüzük gereği, seçimler öncesi görevlerinden alınan ve yetkilerini İlçe Seçim Kurullarına devreden İlçe Başkanları görevlerine iade edildi.