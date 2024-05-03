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YDP İle Milletin Partisi birleşiyor

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Milletin Partisi’nin YDP ye iltihakı ile ilgili çalışmalar Pazar günü her iki partinin yapacağı Kongrelerle sonuca ulaşacak.
YDP İle Milletin Partisi birleşiyor

Pazar günü önce MP yapacağı Kongre ile kendini fesih edecek. Daha sonra da YDP yapacağı Kongre ile bu birleşmeyi onaylayacak.

Konu ile ilgili bilgi veren YDP Genel Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı şunları söyledi; ”Bu birleşme, Kardeşlerin birleşmesi, kucaklaşmalıdır. Bizler YDP yi büyütüp İlk seçimlerde İktidarın güçlü ortağı yapmak istiyoruz. Büyümenin bir ayağı Turan Büyükyılmaz ve ekibini tekrar partiye kazandırmaktı. Kazandırdık. Şimdi de ikinci ayağını Partiye kazandırmak için Milletin Partisi ile birleşiyoruz…” dedi.

YDP Tüzük Kurultayı, pazar günü saat 10 da Lefkoşa da Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezinde yapılacak.

 

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