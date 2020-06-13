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YDP, İngiltere’nin Rum Tarafına Arazi Devretmesini Eleştirdi

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YDP, İngiltere’nin Rum Tarafına Arazi Devretmesini Eleştirdi
YDP, İngiltere’nin Rum Tarafına Arazi Devretmesini Eleştirdi

 Yeniden Doğuş Partisi (YDP), İngiltere’nin Egemen Üs Bölgesi’nde düzenleme yaparak bir araziyi Güney Kıbrıs’a devretmesini eleştirdi.

YDP Genel Başkan Yardımcısı Azer Özkan yaptığı yazılı açıklamada, “Bu devir işlemini yaparken ne diğer garantör ülke Türkiye ne de 1960 Anlaşması’na taraf olan Kıbrıs Türk yönetimine herhangi bir bilgi verme ihtiyacı duymamıştır. Annan Planı’nda dahi İngiliz üslerinden bir bölümü Rum parça devletine bırakılırken, bir bölümü de Kıbrıs Türk parça devletine bırakılacaktı.” ifadelerini kullandı.

Görüşmelerde, Dikelya ve Ağrotur üs bölgelerinden Rumlara 107 kilometrekarelik bir alan,  Türklere 10 kilometrekarelik bir alan bırakılmasının öngörüldüğünü kaydeden Özkan, “İngilizler son yaptıkları düzenleme ile Rumlara vaat ettikleri toprağın üzerine, Türklere bırakmayı vaat ettikleri araziyi de eklemiş ve fazlasıyla Rumlara vermişlerdir. Peki Türklerin o üs bölgesinde hiç mi hakkı yoktur? Oysa o üs bölgesinde Türklere ait araziler de bulunmaktaydı. Anlaşılan odur ki; İngilizler Ada’da Türk haklarını ve Türkiye’nin garantörlük vasfını umursamamaktadır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı ve hükümetin, söz konusu düzenlemeyi şiddetle reddetmesi gerektiğini ifade eden Özkan, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın,  “daha önceden BM’ye verip daha sonra geri çektiği haritanın tamamen geçersiz olduğunu bir kez daha ilan etmesi gerektiğini” kaydetti.

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