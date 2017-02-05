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YDP, İskele, Pamuklu, Bafra, Yeşilköy ve Sipahi köylerini ziyaret etti

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YDP, İskele, Pamuklu, Bafra, Yeşilköy ve Sipahi köylerini ziyaret etti
YDP basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı başkanlığındaki YDP heyeti gerçekleştirdiği ziyaretlerde, halkın sorunlarını dinleyip bölge ile ilgili projelerini anlattı.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Sipahi köyünde yaptığı konuşmada hükümeti eleştirerek, bölgenin makus talihini değiştirecek tek partinin YDP olduğunu savundu.

Az gelişmişliğin kader olmadığını ifade eden Arıklı, Hükümetin, Anavatan Türkiye’den gelen suyu toprak ile buluşturma konusuna en küçük bir çalışma bile yapmadığını; ‘Türkiye proje hazırlasın biz uygularız” dediğini iddia ederek, “iyi de, siz  Hükümet olarak ne iş yapıyorsunuz? Sadece maaş ödemekle Hükümet mi olunur?” dedi.

“Sürekli zam yaparak bütçeyi denkleştirmeye çalışan  Hükümetin taahütlerini yerine getirmediği için Türkiye tarafından da artık istenmediğini” ileri süren Arıklı, bunun kanıtı olarak Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyarette önceden ayarlanmış randevusunun Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş tarafından iptal edilmesini gösterdi.

Arıklı konu ile ilgili şunları ifade etti:

“Protokollere imza atıp sonrada buna uymamak bu ülkede artık bir alışkanlık haline geldi. Ankara artık bu numaraları yutmuyor. Ya imzaladığın, taahüt ettiğin şeylerin arkasında  duracaksın. Ya da o koltukları daha fazla işgal etmeyeceksin. Bu Hükümet aralık ayı sonuna kadar Ankara’ya bazı reformları yapma konusunda taahütlerde bulunmuştu. Bu taahütler karşılığında bir miktar para da aldı. Ama sözünü tutmadı. Ankara Hükümete iki defa mektup yazdı. Taahütlerinizi  yerine getirmezseniz  para verilmeyecek dendi. Büyükelçi diplomatik bir dille uyardı. Hükümet yine üzerine almadı. ‘Vatan,  Millet, Sakarya’ edebiyatı yaparak Türkiye bu seferde parayı verir diye düşündüler. Ama  Türkiye son derece ciddi. ‘Beceremiyorsanız gidin, becerebilecek olanlar gelsin’ diyor. Bu daha açık nasıl söylensin ki”

SENCER: “POLİTİKACILAR BÖLGEYE BİLEREK YATIRIM YAPMADI”

YDP Genel Başkan Yardımcısı Sunalp Sencer ise, politikacıların bu bölgeye bilerek yatırım yapmadığını, insanları mağdur ve muhtaç  durumda bırakıp kendilerinin el ve insafına mahkum ettiklerini savundu.

Bu durumun KKTC’ye yakışmadığını belirten Sencer; “bölge insanı doğum yerleri  farklı olduğu için kendilerine farklı muamele yapıldığını düşünüyor. Lefkoşa’da ayda 8-10 bin lira maaş alanlar da rahat koltuklarında oturup, bölgedeki çığlıklara kulaklarını kapatmış, ayrımcılık yapmayın diye nutuk atıyorlar. Gelin ve bu insanların ne düşündüğünü yerinde görün” ifadelerini kullandı.

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