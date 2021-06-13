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YDP istifaların olabileceğini açıkladı, 132 yeni üye yazdığını da belirtti!

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"Önümüzdeki günlerde partimizden ayrılanlar olabilir. "
YDP istifaların olabileceğini açıkladı, 132 yeni üye yazdığını da belirtti!

Girne İlçe Merkezinde yapılan katılım toplantısında konuşan Genel Başkan Arıklı bütün İlçe Başkanlarına mesaj göndererek şunları söyledi; " Önümüzdeki günlerde partimizden ayrılanlar olabilir. Bu ayrılmaları da göz önünde bulundurarak yıl sonuna kadar üye sayımızı 12.500 e çıkarmak için start veriyorum. Böylece YDP yi YSK ya kayıtlı üye sayısı bakımından KKTC en büyük Partisi yapacağız..." dedi.

Son günlerde gündem yapılan Gazimağusada ki bayrak konusuna da değinen Arıklı; " YDP nin bayrak hassasiyeti UBP ve DP de de var. Bizim iktidarımızda göndere çekilen bir bayrak indirilebilir mi? Dünyanın bütün şehir kale ve burçlarında o ülkelerin bayrakları dalgalanır. Biz de ise Mağusa surları yıllardan beri delik deşik edilmiş. Hoyratça işlemler yapılmış. AYK onlara bir kez olsun müdahale etmemiş. Söz konusu bayrak olunca AYK derhal red kararı almış. Bizden de buna sessiz kalmamızı bekliyorlar. Biz buna seyirci kalırsak siz bizi lanetlemez misiniz?"  diye sordu.

YDP ye yeni katılan üyeler gönderdeki bayrakları göstererek "BAYRAĞIMIZA DOKUNMA" mesajı verdiler...

BASIN BÜROSU

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