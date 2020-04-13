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YDP: İstihdam destek ödeneği” kararı Anyasa'nın eşitlik ilkesine aykırı

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YDP: İstihdam destek ödeneği” kararı Anyasa'nın eşitlik ilkesine aykırı
YDP: İstihdam destek ödeneği” kararı Anyasa'nın eşitlik ilkesine aykırı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yönlüer, hükümetin koronavirüs salgını nedeniyle aldığı 1500 TL’lik “İstihdam destek ödeneği” kararının, Anayasanın adalet ve eşitlik prensiplerini ayaklar altına alan ve toplumdaki sosyal barışı zedeleyen bir icraat olduğunu savundu.

Yönlüer yaptığı yazılı açıklamada, adına “Yerli İşgücünü Destekleme Fonu” denilen bu fonun, zaten “ırkçı” bir anlayışla 3. dünya ülkelerinden ülkeye gelen emekçilerin hakkının gaspı ile oluşturulduğunu ileri sürerek, “O fonun paylaşımında bile adaletsizlik yapılması kabul edilemez bir durumdur” dedi.

 

“HANGİ GEREKÇEYLE VERİP VERMEDİĞİNİ AÇIKLASIN”

Hükümetin, 1500 TL’lik destekleme parasını hangi meslek çalışanlarına, hangi gerekçe ile verip vermediğini açıklamak zorunda olduğunu ifade eden Yönlüer, özellikle kapsam dışı bırakılan basın emekçilerinden, avukatlara, emlakçılardan, ev hizmetinde çalışan emekçilere kadar birçok kesimin hangi gerekçe ve anlayışla kapsam dışı bırakıldığının bir muamma olduğu kaydetti.

“HÜKÜMETİN VİCDANI CORONA TATİLİNE ÇIKMIŞTIR VE UZUN SÜRE DE DÖNMEYECEK GİBİDİR”

Yönlüer açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bizlere haber yetiştirebilmek için gece gündüz haber peşinde koşan gazeteciler, mahkemeler kapalı olduğu için iş yapamayan avukatlar, Tapu Dairesi kapalı olduğu için satış yapamayan emlakçılar, günübirlik çalışıp geçimini sağlayan emekçiler, tesadüfen otelde değil de o otelin casinosunda çalışan güvenlikçiler hangi mantıkla 1500 TL’lik destekten uzak tutulmuştur?

Bu Hükümetin vicdanı corona tatiline çıkmıştır ve uzun bir süre de dönmeyecek gibidir.

Hükümeti, Muhaceret ve Sosyal Sigorta Dairesi’nin iş birliğinde KKTC’de kalan tüm sigortalıların tespit edilip ülkede kalan tüm Sigortalı emekçilere 1500 TL’lik katkı yapmaya davet ediyoruz.”

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