YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, Ercan Havalimanı’ndan “T” plakası olmayan lüks araçların taşımacılık yapmalarının ve büyük otellerin “ben yolcumu kendim taşırım” mantığıyla hareket etmelerinin taksicilere büyük zarar verdiğ

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), kaçak taşımacılığın önlenmesi gerektiğini vurguladı.

YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, Ercan Havalimanı’ndan “T” plakası olmayan lüks araçların taşımacılık yapmalarının ve büyük otellerin “ben yolcumu kendim taşırım” mantığıyla hareket etmelerinin taksicilere büyük zarar verdiğini ifade etti.

Ülkede yasal taksilerden çok kaçak taksi bulunduğunu ileri süren Zaroğlu, bunların ülkeye büyük zarar verirken devletin vergi geliri kaybına da sebep olduklarını kaydetti.

Zaroğlu, taksimetre kullanmayan taksicilerin denetlenmemesi ve KIBHAS’ın istediği yerde durup, yolcu alıp- indirmesinin de sektöre büyük balta vurduğunu ileri sürdü.

Bertan Zaroğlu, “Buradan ülkeyi yönetenlere çağrımızdır. 300 TL ceza ile hiçbir yaptırımın uygulanamayacağını hatırlatıyor, yasanın derhal geçmesi gerektiğini vurguluyoruz” dedi.