YDP Kadın Kolları, Lefkoşa’da çevre etkinliği düzenledi

YDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, etkinlik kapsamında önce Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi çemberinde “Naylon Poşet Kullanma, Geleceğimizi Kirletme” sloganıyla kağıt poşet dağıtıldı. Ardından Meclis Parkı’nda çevre temizliği yapıldı.

Etkinliğe YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da katıldı. YDP Kadın Kolları Başkanı Nurcan Çiftçi, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Çocuklara daha güzel, daha temiz ve daha sağlıklı bir çevre bırakmamız gerektiğini bu eylemle vurgulamak istedik” dedi.

23 Nisan Çocuk Bayramı vesilesiyle Ulu Önder Atatürk’ün çocuklara bayram hediye eden tek lider olduğunu da kaydeden Çiftçi, Atatürk’ü saygı ile andıklarını belirtti.

YDP Kadın Kolları'nın plastik atıklara karşı düzenlediği eylemde plastik malzemeden yapılmış ürünler kullanması da bir çok vatandaşın dikkatini çekerken, bu tezatlık sosyal medyada alay konusu oldu.