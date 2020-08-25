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YDP Kadın Kolları ve Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için çalışma ekibi kurdu.

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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Kadın Kolları ve Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için çalışma ekibi kurdu.
YDP Kadın Kolları ve Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için çalışma ekibi kurdu.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Kadın Kolları ve Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için çalışma ekibi kurdu.

YDP’den yapılan açıklamaya göre YDP Gençlik Kolları Başkanı Kurtuluş Sözmen, Kadın ve Gençlik Kolları olarak özel bir çalışma ekibi kurduklarını, ülkenin her yerini karış karış dolaşacaklarını söyledi.  Sözmen, Değirmenlik’te yapılan parti toplantısından sonra gençlerle yapılan istişarede şunları söyledi:

“YDP Gençliği olarak partinin mutfağında çalışıyoruz. Amacımız adayımızı ikinci tura taşımak. Saha çalışması yaparken aynı zamanda tecrübe de kazanıyoruz. Bu partinin gelecek yöneticileri bizim aramızdan çıkacak. Bunun bilincindeyiz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hemen sonra Parti Okulumuz faaliyete geçecek. Orada da gençlerimizi 3 aylık bir eğitimden geçireceğiz”

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