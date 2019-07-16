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YDP kan bağışı kampanyası yapıyor

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Yeniden Doğuş Partisi 17.07.2019 Çarşamba günü (Yarın) Karşıyaka’da kan bağışı kampanyası düzenliyor.
YDP kan bağışı kampanyası yapıyor

Konu ile ilgili bir açıklama yapan YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, Parti olarak sosyal sorumluluk çerçevesinde böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyleyerek bu kampanyayı bütün ilçelerde yapacaklarını ifade etti.

Turan Büyükyılmaz sözlerine şöyle devem etti; “Yaz ayları siyasetin tatile çıktığı aylardır. YDP olarak bizim sözlüğümüzde tatil ve dinlenme yoktur. Ülkemizin en önemli sorunlarından birisi kan bankasında yeterince kan stokunun olmamasıdır. Biz bu konuda bir adım atalım dedik. Kızılay ile anlaşarak bir kan bağış kampanyası düzenliyoruz. Girne İlçemiz bu kampanyada öncülük yapıyor. Sırası ile diğer ilçelerde de kan bağış kampanyası düzenleyeceğiz. 6 ilçede periyodik aralıklarla düzenleyeceğimiz bu kampanya ile kan bankasının ihtiyacı olan kan stokunu da gidermiş olacağız. Yarın kan verme işlemlerinden sonra Karşıyaka Atatürk meydanında bir de açık hava toplantısı yapacağız”

YDP, kan bankasının ihtiyacına göre kampanyanın ikinci ayağını hangi tarihte nerde yapacağına karar verecek.

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