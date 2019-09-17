YDP kan bağısı organizasyonu düzenliyor

YDP Girne İlçe Başkanlığının organize ettiği kan verme kampanyası, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Genel Başkanımız Erhan Arıklı'nın da katılımı ile çarşamba günü (yarın) saat 19.30 da başlayacak.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan YDP Girne İlçe Başkanı Zeki Yılmaz ülkede kan ihtiyacının her geçen gün arttığını YDP nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bu kampanyayı düzenlediğini ifade etti. Yılmaz; "Bu düzenlediğimiz 2. Kan verme kampanyası. Daha önce Karşıyaka da yapmış yaklaşık 75 ünite kan toplamıştık. Yine aynı dayıya ulaşacağımızı sanıyoruz. Umarım diğer partilerde sosyal sorumluluk bilinci ile benzer kampanyalar düzenlerler. Böylece siyasi polemiklere bir nebze ara vermiş oluruz" dedi.

YDP nin kan ver hayat kurtar kampanyasının 3. sü önümüzdeki ay Gazimağusa İlçesinde düzenlenecek.