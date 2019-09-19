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YDP “Kan Ver Hayat Kurtar” kampanyası düzenledi

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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) “Kan Ver Hayat Kurtar” sloganıyla ikinci kez kan verme kampanyası düzenledi
YDP “Kan Ver Hayat Kurtar” kampanyası düzenledi

YDP’den verilen bilgiye göre, kan bağışı kampanyasına YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz ve YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu da katıldı.

YDP Genel Başkanı Erhan  Arıklı, ülke sorunlarının her geçen gün arttığını ve çözülemez boyuta ulaştığını savunarak, hükümetin sorunların altında ezildiğini iddia etti.

 Arıklı, kampanyayı düzenleyenlere de teşekkür etti.

YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz da, YDP’nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ülke çapında kan verme kampanyası düzenlediğini ve her ay bir ilçede bu kampanyanın gerçekleşeceğini söyledi.

Büyükyılmaz, ülkedeki sağlık sorunlarına  dikkat çekerek, ilaçların çöpe atılmasını eleştirdi, bu olayın tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Etkinlik sonrası partiye yeni katılanlara  rozetleri takıldı,  örgüt başkanlarına mazbataları verildi.

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