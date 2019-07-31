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YDP: “Karpaz halkının çığlığını duyun”

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YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, İskele İlçesi Karpaz bölgesinin;“devletin unuttuğu ve siyasilerin sadece seçimden seçime hatırladığı bir yer” olduğunu savunarak, “Lefkoşa, Karpaz halkının çığlığını duymalıdır” dedi.
YDP: “Karpaz halkının çığlığını duyun”

YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz yazılı açıklamasında, Karpaz bölgesinin yatırım ve istihdamın en az olduğu yer olmasına rağmen bölgeyi “Rum’a iade etmek ve bunun için de o toprakları bakir tutmak isteyen” zamanın hükümetinin yayınladığı Emirnamenin aradan yıllar geçmesine rağmen değiştirilmediğini ileri sürdü.

Büyükyılmaz, “Ne acıdır ki, Karpaz'dakiözgür eşeklerin hak ve hürriyetleri, bölge insanının hak ve hürriyetinden daha önemli hale gelmiş veya getirilmiştir” iddiasında bulunarak, “Bugün yapılacak yürüyüş, bölge insanının çığlığını Lefkoşa’ya duyurma yürüyüşüdür. YDP olarak yürüyüşe tam destek veriyor, bu güzel eylemi düzenleyenleri kutluyoruz” dedi.

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