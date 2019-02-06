Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Kıb-Tek’i şeffaf olmaya çağırdı, iktidara gelmesi durumunda harcanan her kuruşun hesabını soracağını kaydetti.

YDP Genel Başkan Yardımcısı Enver Öztürk yazılı açıklamasında, Kıb-Tek’in son imzalanan Toplu İş Sözleşmesi ile çalışanlarına yeni haklar verdiğini ifade ederek, “Kıb-Tek yönetimi denetimsiz ve şeffaf olmayan yapısı ve adrese teslim ihale yöntemi ile her geçen gün batağa sürüklenmektedir. Sorumsuz yönetimin uçuk ve şaibeli yatırımların faturasını ise tüketici ödemektedir” görüşünü dile getirdi.

Öztürk, YDP milletvekili Bertan Zaroğlu’nun gündeme getirdiği dosyalardan birisi olan “Hurda İhalesi” ile ilgili halen daha bir açıklama yapılmadığını da savunarak, şöyle devam etti:

“İhaleyi kazanan firma niçin çekilmiş ve en uygun teklifi veren 2. ve 3. firmalar atlanarak 4. firmaya nasıl verilmek istenmektedir. Kıb-Tek Yönetim Kurulu kendilerini dokunulmaz hissetmekte ve jeneratör ve depolama ihaleleri konusunda çıkıp halka doğruları açıklamamaktadırlar. Kurumu iyice borç batağına sokacak bu ihalelerin zarureti nerden kaynaklanmaktadır. Amaç birilerine para kazandırmak mıdır? Öyle değilse bu ihale niye uluslararası katılıma açık değildir. Alınacak olan jeneratör belli, o jeneratörün buradaki temsilcisi bellidir. Bu nasıl şeffaf ihale oluyor anlamıyoruz. İktidar Partileri bu rantın neresindedirler. Herhangi bir yerinde yoksalar Kıb-Tek’i araştırma önergemize niçin ret oyu vermişlerdir?YDP iktidara geldiğinde harcanan her kuruşun hesabını soracaktır.”