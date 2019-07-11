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YDP: “Kıbrıs Türkleri srebrenitsa katliamından ders almalı”

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Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkan Yardımcısı Azer Özkan, Kıbrıs Türklerine Türkiye’nin garantörlüğünden başka AB ve BM gibi garantileri önerenlerin Srebrenitsa katliamından ders alması gerektiğini ifade etti.
YDP: “Kıbrıs Türkleri srebrenitsa katliamından ders almalı”

Özkan Srebrenitsa katliamının 24. yıl dönümü  nedeniyle yaptığı açıklamada, bugünün insanlık tarihinin en karanlık ve utanç dolu  günün yıl dönümü olduğunu ve BM’ye güvenen binlerce Boşnak vatandaşın Sırplarca katledildiğini belirtti.
 

Yugoslavya iç savaşı devam ederken 1993 yılında BM’nin Srebrentisa’yı “güvenli bölge”  ilan ettiğini hatırlatan Özkan,  Bosnalı Sırpların 2 yıl süren kuşatması sonucunda Srebrenitsa’nın düştüğünü  ve on binlerce Boşnak’ın  Potocari’de BM’ye mensup Hollandalı askerlere sığındığını, Hollandalı askerlerin  Boşnaklara güvence altında olduklarını söyleyerek silahlarını toplayıp Sırplara teslim ettiklerini anlattı.
“BM’ye mensup Hollandalı askerlerin Sırp kasaplarına teslim ettiği 8 binden fazla Boşnak katledildi” diyen Özkan, şöyle devam etti:

“BM’ye ait tek yargı organı Uluslararası Adalet Divanı 2007 yılında Srebrenitsa da yaşananları soykırım olarak nitelendirmiş de olsa Srebrenitsa katliamının utancı, BM’ye ve onun şemsiyesi altında görev yapan Hollandalı askerlere aittir.
Kıbrıs Türklerine Türkiye’nin garantörlüğünden başka garantiler, hele hele AB ve BM gibi garantileri önerenler Srebrenitsa katliamından ders almalıdırlar. 
Avrupa’nın göbeğinde BM’nin gözlem ve kontrolünde yapılan katliamlarda hunharca öldürülen 300 binden fazla Boşnak kardeşimizi rahmetle anıyor, bu katliamı yapanları lanetliyor, göz yumanları ise şiddetle kınıyoruz.”

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