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YDP: “KKTC vatandaşlarına saldırıların arttığına dair haberler halkı korku ve infiale soktu”

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YDP: “KKTC vatandaşlarına saldırıların arttığına dair haberler halkı korku ve infiale soktu”
Yeniden Doğuş Partisi (YDP), son günlerde KKTC vatandaşlarına yönelik saldırıların arttığına dair haberlerin halkı korku ve infiale soktuğunu söyledi.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), son günlerde KKTC vatandaşlarına yönelik saldırıların arttığına dair haberlerin halkı korku ve infiale soktuğunu söyledi.

 

Yeniden Doğuş Partisi’nden yapılan açıklamada en son gelen bilginin,tatil maksadıyla Trodos bölgesine giden bazı vatandaşların kaldıkları hotelde arabalarının lâstiklerinin kesilip kaportalarına hasar yapıldığı yönünde olduğu belirtildi.

 

Konuyla ilgili hiçbir KKTC yetkili makamından bir tepki gelmediği ifade edilen açıklamada, “Böyle bir hadise, bir devletin vatandaşlarına karşı başka bir siyasî teşekkülün sınırları dahilinde vuku bulduğundan, uluslar arası bir mesele olarak addedilmelidir” denildi.

 

Yeniden Doğuş Partisi, dikkatten kaçırılmaması gerekenin, Rum hunharlığının ve vahşetinin hedeflerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin vatandaşları olduğunu belirterek, “DP’nin haricindeki siyasî çevrelerin bu gerçeği olduğu gibi telâffuz etmekten neden imtina ettiklerini anlamanın mümkün olmadığını” kaydetti.

 

YDP açıklamasına şöyle devam etti;

 

“Meselenin bir diğer yönü de bu tür hadiselerin Sayın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya bir ders teşkil etmesi gerektiğidir. Beynelmilel siyaset gerçekler üzerine kurulur ve yürütülür; hayaller ve rüyalar üzerine değil. 1955’ten bu güne kadar olanlardan bir şey öğrenemeyen Sayın Akıncı bu tür hadiseleri dikkate alıp ülkemizin yüzde yirmisini Güney Kıbrıs Rum Yönetimine hibe etmeden, elli bini aşkın Rum’u içimize yerleştirmeden, bir kez daha durum değerlendirmesi yapmalı ve bu devlet ve vatandaşlarını yeni bir felâkete sürüklemekten kaçınmalıdır.”

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