YDP: “KKTC’ye bir şans verin”

Yeni Doğuş Partisi’nden bir heyet, dün akşam Tepebaşı köyünü ziyaret ederek sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, sohbet toplantısında halka hitap eden YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Crans- Montana’da yapılan müzakerelerde temel hedefin; garantilerin belli bir süre sonra tamamen kaldırılması ve Türkiye’nin Adadan uzaklaştırılması olduğunu savundu.

Arıklı, “YDP olarak Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin olmadığı siyasi eşitlik ve iki bölgeliliğin ortadan kaldırıldığı, halkımızı yeniden göçmen durumuna düşürecek bir anlaşmaya hayır diyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz” dedi.

“KKTC’YE BİR ŞANS VERİN”

42 yıldır ülkede süregelen düzenin halkı bıktırdığını ve “En kötü çözüm bu düzenden iyidir” noktasına sürüklediğini savunan Arıklı, “Ne olur, KKTC’ye bir şans verin. KKTC’nin çözülemeyecek problemi yok. Beceriksiz, ehliyetsiz ve liyakatsiz yöneticileri var. Bu yöneticileri ve siyasi partileri değiştirerek yepyeni bir KKTC yaratmak sizlerin elinde” dedi.

2013 yılında son yapılan genel seçimlerden sonra 3 büyük partinin dönüşümlü olarak iktidara geldiğini, Türkiye ile ekonomik protokoller imzaladıklarını, imzaladıkları bu protokollerdeki taahhütlerini yerine getirmeyip Türkiye’yi aldattıklarını iddia eden Arıklı, “Türkiye de artık bu düzen partilerinden bıktı. Onlar da bu ülkede yeni bir ses yeni bir nefes istiyorlar. İş yapacak partilerin işbaşına gelmesini istiyorlar. Burada anahtar halkın elinde. Bu halk, ülkeyi bu hale getiren yöneticileri cezalandırmak zorunda” dedi.

BAY: “UZATTIĞIMIZ ELİ TUTUN”

Toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ünal Bay, “Bizler bu davanın gönüllü neferleriyiz. Ben dâhil birçoğumuz belki aday bile olmayacağız. Ama sizlere ulaşmak için gece gündüz koşturuyoruz. Lütfen sizlere uzattığımız eli tutun” ifadelerini kullandı.

SENCER: “ADALET, EŞİTLİK VE ÖZGÜRLÜK HERKESE LÂZIM”

Genel Başkan Yardımcısı Sunalp Sencer ise, ülkeye eşitliği, adaleti ve zenginliği getirmek için yola çıktıklarını, adalet, özgürlük ve eşitliğin herkese lâzım olan ilkeler olduğunu belirterek “Biz kendi içimizde bu ilkeleri zedelersek Rumlardan nasıl eşitlik, adalet ve özgürlük talep ederiz” dedi.

BÜTYÜKYILMAZ: “BU YÜKÜ (HÜKÜMET) DAHA NE KADAR TAŞIYACAKSINIZ”

Genel Başkan Yardımcısı Turan Büyükyılmaz ise iç konularda YDP nin görüşlerini dile getirdi ve hükümetin uygulamalarını eleştirdi.

Büyükyılmaz, “Hükümet, söz verdiği halde su dağıtım ihalesi şartnamesini aylardır hazırlamadığı için Tepebaşının seralarına gelmesi gereken su denize akıyor. Bu beceriksizleri artık kovun. Bu yükü daha ne kadar taşıyacaksınız?” diye sordu.

ERDEMSİZ: “SÖNDÜRÜLEN MEŞALEYİ YENİDEN YAKMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ”

Genel Sekreter Vekili Okan Erdemsiz ise, 1981 yılında kurulan Türk Birliği Partisi ve 1984 yılında kurulan Yeni Doğuş Partisinin devamı olan bir parti olduklarını ifade ederek, “1992’de söndürülen meşaleyi yeniden yakmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.