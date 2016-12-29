YDP, KTÖS önüne siyah çelenk bıraktı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), 2017 yılı ajandasında bazı devlet büyüklerine ve kurumlara “yakıştırmalar ve suçlamalar” yapıldığı iddiasıyla, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’na (KTÖS) siyah çelenk bıraktı.

YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bazı sivil toplum örgütleri de eyleme katılarak YDP’ye destek verdi.

Zaroğlu eylemde yaptığı konuşmada, KTÖS’ü kınadı, hükümeti göreve davet etti ve KTÖS ve yöneticileri hakkında gerekli yaptırımların uygulanmasını istedi.

Zaroğlu konuşmasında “Çocuklarımızı vatana ve millete hayırlı birer evlat olarak yetiştirsinler diye görev verdiğimiz öğretmenlerimizin mensup olduğu KTÖS’ün 2017 yılı için bastırıp dağıttığı ajanda Kıbrıs Türküne, onun şerefli geçmişine ve milli mücadelesine yapılmış en büyük hakarettir” dedi.