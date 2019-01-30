  • BIST 104.301
  • Altın 222,647
  • Dolar 5,2818
  • Euro 6,0350
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

YDP KTÖS ve Elcil’i yarın polise şikayet edecek

» »
YDP, KTÖS'ün Türkiye eleştirilerini polise taşıyor... Çavuşoğlu Arıklı'yı yeni tanıdım demiş, Türkiye'nin Kıbrıs'taki temsilcisi T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği olduğunu söylemişti...
YDP KTÖS ve Elcil’i yarın polise şikayet edecek

 

Yeniden Doğuş Partisi 28 Ocak 2019 tarihinde KTÖS adına Genel Sekreter Şener Elcil’in tarafından yayınlanan bildiri ile ilgili yarın polise şikayet dilekçesi sunacak ve kamu davası açılmasını talep edecek.

KTÖS adına Şener Elcil, yayınladığı bildiride Türkiye’nin Adanın %38 ini işgal ettiğini, Cenevre sözleşmesine aykırı olarak Adaya nüfus taşıdığını, Kıbrıslı Türklerin soyadını zorla değiştirdiğini, 1983 te ayrılıkçı bir devlet kurdurduğunu söyleyerek , Türkiye’nin Adanın kuzeyinde etnik temizlik yaptığını iddia etmişti.

YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz ise bu ifadelerin Fasıl 154’ün 48. Maddesi ile aynı yasanın 68. Maddesine aykırı olduğunu ve suç unusuru taşıdığını söylemişti.

Fasıl 154’un 48. Maddesi; “KKTC’de çeşitli toplum ve halk sınıfları arasında garaz ve düşmanlık yaratmak”, “KKTC vatandaşları arasında huzursuzluk ve itaatsizlik yaratmak” konularını içerirken, 68. Madde; “Yabancı devlet yetkililerine hakaret” konularını içeriyor.

YDP, Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz başkanlığında bir ekip ile birlikte yarın saat 10.30 ‘da Lefkoşa Adli Şubeye giderek şikayet dilekçesini verecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 16. Orkide Yürüyüşü 10 Mart Pazar günü gerçekleşiyor30 Ocak 2019 Çarşamba 16:00
  • iki kanun hükmünde kararname ve bir yasa değşikliği kabul edildi30 Ocak 2019 Çarşamba 15:50
  • Hakaret içeren açıklamalara soruşturma istemi30 Ocak 2019 Çarşamba 15:48
  • Slovak Büyükeçiliği'nin Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum siyasi partilere yönelik düzenlediği aylık toplantı yapıldı30 Ocak 2019 Çarşamba 15:45
  • Tabipler Birliği: “Nikotin içeren her ürün zararlıdır”30 Ocak 2019 Çarşamba 15:40
  • Sosyal Hizmetler Dairesi Personeline Hizmet İçi Eğitim30 Ocak 2019 Çarşamba 15:35
  • “Bir Aşk, Bir Ömür” SOS Çocuk köyü Derneği yararına sergilenecek30 Ocak 2019 Çarşamba 15:30
  • Olgun ve Ertuğ'dan Açıklama: “Fikir ayrılıkları endişe verici”30 Ocak 2019 Çarşamba 15:25
  • Eylem, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun açıklamalarını eleştirdi30 Ocak 2019 Çarşamba 15:20
  • Koreli: “Enosis’e giden mihenk taşı”30 Ocak 2019 Çarşamba 15:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti