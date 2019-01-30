YDP KTÖS ve Elcil’i yarın polise şikayet edecek

Yeniden Doğuş Partisi 28 Ocak 2019 tarihinde KTÖS adına Genel Sekreter Şener Elcil’in tarafından yayınlanan bildiri ile ilgili yarın polise şikayet dilekçesi sunacak ve kamu davası açılmasını talep edecek.

KTÖS adına Şener Elcil, yayınladığı bildiride Türkiye’nin Adanın %38 ini işgal ettiğini, Cenevre sözleşmesine aykırı olarak Adaya nüfus taşıdığını, Kıbrıslı Türklerin soyadını zorla değiştirdiğini, 1983 te ayrılıkçı bir devlet kurdurduğunu söyleyerek , Türkiye’nin Adanın kuzeyinde etnik temizlik yaptığını iddia etmişti.

YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz ise bu ifadelerin Fasıl 154’ün 48. Maddesi ile aynı yasanın 68. Maddesine aykırı olduğunu ve suç unusuru taşıdığını söylemişti.

Fasıl 154’un 48. Maddesi; “KKTC’de çeşitli toplum ve halk sınıfları arasında garaz ve düşmanlık yaratmak”, “KKTC vatandaşları arasında huzursuzluk ve itaatsizlik yaratmak” konularını içerirken, 68. Madde; “Yabancı devlet yetkililerine hakaret” konularını içeriyor.

YDP, Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz başkanlığında bir ekip ile birlikte yarın saat 10.30 ‘da Lefkoşa Adli Şubeye giderek şikayet dilekçesini verecek.