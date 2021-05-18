YDP’ kurucularından Yılmaz Gündoğdu istifa etti

YDP’de son bir haftadır yaprak dökümü gibi yaşanan istifalara bir yenisi daha eklendi.
YDP’nin kurucu üyelerinden Yılmaz Gündoğdu, parti Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın üyelere hakaret içerikli açıklamaları ve partide menfaat ilişkilerinin ayyuka çıkması sebebiyle istifa ettiğini duyurdu.
Gündoğdu istifa nedenlerini şöyle sıraladı:
- Parti Genel Başkanı sn. Erhan Arıklı’nın, üyelerimize karşı hakaret içerikli açıklamaları
- Parti yönetiminin, üyeler içinde ayrım yaparak ötekileştirme girişimleri
- Partiye büyük emekleri olan insanlara karşı büyük haksızlıklar yapılması
- Partide çıkar ve menfaat ilişkilerinin ayyuka çıkması
- Partiye gönül vermiş insanların kandırılması gibi nedenlerden dolayı partide siyaset yapma imkan ve kabiliyetinin kalmaması nedeniyle, istifa ettiğimi duyurdu.
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