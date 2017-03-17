YDP Lapta'yı ziyaret etti

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) heyeti dün akşam Lapta’yı ziyaret etti.

YDP’den verilen bilgiye göre, YDP Genel Başkan Erhan Arıklı vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, KKTC’de 42 yıldan bu yana uygulanan düzeni eleştirerek, bu düzenin artık değişmesi gerektiğini söyledi.

Arıklı, ülkeye yatırım yapmak isteyen yatırımcıların bürokratik engellerle yıldırılıp kaçırıldığını ileri sürerek, durumu eleştirdi.

Ziyarette, YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu, YDP Genel Başkan Yardımcısı Sunalp Sencer, YDP Genel Başkan yardımcısı Mehmet Ünal Bay, YDP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ulaş da birer konuşma yaptı.