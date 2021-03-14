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YDP Lefkoşa İlçe Başkanından Arıklı'ya Dolandırıcılık suçlaması

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YDP Lefkoşa İlçe Başkanı Emre Dalgıç partinin Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Erhan Arıklı'nın abisi Ayhan Arıklı için sosyal medyada DOLANDIRICI iddiasında bulundu.
YDP Lefkoşa İlçe Başkanından Arıklı'ya Dolandırıcılık suçlaması

YDP Lefkoşa İlçe Başkanı Emre Dalgıç partinin Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Erhan Arıklı'nın abisi Ayhan Arıklı için sosyal medyada DOLANDIRICI iddiasında bulundu.

Emre Dalgıç kendisini ve Genel Sekreter YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu'nu balo bileti satıp baloyu yapmamakla itham eden YDP Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Arıklı'ya sosyal medyadan veryansın etti.

YDP Lefkoşa İlçe Başkanı Emre Dalgıç paylaşımındaki iddialarda Ayhan Arıklı'nın vatandaşlara sattığı evlerin tapularını vermemekle itham etti. İşte sosyal medyadaki o paylaşım : Ayhan beycim,senin Lefkoşa ilçesini bu kadar fazla düşünmene gerek yok,biz bu konuda çok hassasiz biz ‘’ŞEHİT haberleri gelirken eğlenmeyiz’’ Genel başkanımızın da akrabası olan bir üyemizin vefatı nedeniyle Türkiye ye gitmesi gerektiği için ertelenmesini rica etmişti bilmem anlarmısın Seninde bahsettiğini gibi dünya ve ülkemiz bir pandemi sürecinden geçerken partililerimizi de düşünerek ilçe yemeğini erteledik ve halen bu süreç malesef devam etmekte. Sen karalama ve provakatörlükten zaman bulabilirsen bu süreçte bu organizasyonun yapılabileceği bir yer göster teşkilatımız hemen gerekeni yapsın,öyle işkembeden sallamak kolay işin gücün iftira. Gelelim dolandırıcılık kelimesine Allah'a şükür bu ülkede sicilim sizden temiz o vebalini aldığınız paralarını alıp tapularını vermediğiniz insanların ahı inşallah sizi tutmaz ben de tutmamasi için Allah'a dua edeceğim.. Her nedense dünya alem SANA DOLANDIRICILIK unvanı takarken bana yanlizca SEN bu yakistirmayi yapıyorsun..

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